Muharrem Usta'dan Marko Marin'e Avrupa Resti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, mutsuz olduğu için ayrılmak isteyen ve Galatasaray'ın ilgilendiği Marko Marin ile görüştü.

Usta, kiralık oynayan Alman futbolcuya, ''Kalmanı istiyoruz. Gitmek istiyorsan Avrupa olursa destek veririz. Türkiye'de ise başka bir takıma gitmene onay vermeyiz'' dedi. Muharrem Usta, görüşme sonrası Twitter'dan, ''İkinci devre iyi iş çıkaracağına inandığımız Marin'le kendisinden kaynaklanan bir sorun olmadıkça yola devam edeceğiz'' paylaşımında bulundu. Bekleneni veremeyen N'doye ise kiraya veriliyor. N'doye ile Sampdoria ve bir İngiliz takımı ilgileniyor.



ASLAN PUSUDA



Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği takdirde Marin'i renklerine bağlamak istediği iddia ediliyor.