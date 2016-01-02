Muharrem Usta'dan flaş değerlendirmeler

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, bordo-mavili kulübün emin ellerde olduğunu söyledi.



Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Trabzonspor Kulübü resmi dergisinin Aralık sayısında yer alan yazısında samimi açıklamalarda bulundu. Başkan Usta, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Size bu satırlardan hitap ediyor olmak 50. yılda şampiyonluk hedefi yürüyüşünü bir başka nişanesidir. Büyük Trabzonspor camiasının, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir köşesinden gelerek bizlere verdiği sorumluluğu görev süremiz boyunca omuzlarımızda hissedeceğimizin bilinmesini isteriz. Yetki verdiğiniz yönetim kurulu arkadaşlarımla ile Trabzonspor çok daha modern, çok daha kurumsal, çok daha vizyonlu ve itibarlı bir kulüp haline taşıyabilmek için tüm bilgi birikimimiz severek harcayacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bizlerden önce yetki verilmiş ya da gönüllü görev yapmış tüm değerlerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Genel kurulumuzun tüm Türkiye'ye örnek şekilde geçmesini sağlayan tüm üyelerimize ve diğer başkan adaylarımız Sayın İbrahim Hacıosamnoğlu ile Sayın Celil Hekimoğlu'na canı gönülden teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Usta, konuşmasının son bölümünde ise, "Genel kurulumuz sonrasında verdiğimiz birliktelik ve uzlaşmacı görüntüler bundan sonra da nasıl bir yol izleyeceğimizin göstergesidir. Bordo-mavili renklere dünyanın dört bir tarafından gönül vermiş sevenleri inanmalıdır ki Trabzonspor emin ellerdedir. Başarıya giden yolda hep birlikte yürüyeceğimizi buradan bir kez daha hatırlatmak isterim. Selam olsun Trabzon'uma." - TRABZON