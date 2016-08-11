Muharrem usta'dan FETÖ ve Fenerbahçe yorumu

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "FETÖ, Fenerbahçe'ye haksızlık yaptıysa sonuna kadar arkasındayız" dedi. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki şike davasının ise ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savunan Usta, "Şike konusunda haklı olan Trabzonspor'dur" diye konuştu.



Kulüpler Birliği Vakfının olağan toplantısına katılan başkan Usta, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"Deplasman yasağının kaldırılması bir milat"

Usta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra oluşan birlik ve beraberlik ortamına vurgu yaparak, "Bu güne kadar uygulanan taraftarların belli maçlara gidememesi, ülkemize yakışan bir durum değildi. 15 Temmuz ile ülke, madem böyle bir birliktelik sergiledi, bizim de bu yasakları ortadan kaldırma zamanımız gelmişti. Bugün bu yasağı ortadan kaldırdık. Taraftarlara da sesleniyorum. Yarından itibaren el ele, kol kola yıllar öncesindeki platforma ulaşmalıyız. Yarın Bursaspor taraftarı ve Trabzonspor taraftarı birlikte maçı izleyecek. Taraftarların deplasman maçlarına gidememesi bize yakışan bir durum değildi. Bu yasakların kaldırılmasının zamanı gelmişti. Bu bir milat. Doğrusu buydu" diye konuştu.



FETÖ, haksızlık yaptıysa, F.Bahçe'nin arkasında dururum. Ancak...

3 Temmuz 2011'de başlayan şike soruşturması nedeniyle Fenerbahçe Kulübü ile aralarının açık olduğunun hatırlatılması üzerine şike konusunu diğer konulardan ayrı tutulması gerektiğini kaydeden Usta, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin meselesi bütün kulüplerin ve Trabzonspor'un meselesidir. Orada konuşacak hiçbir şey yok. 79 milyon olarak bu ülkenin tarafındayız ve sapasağlam bir duruş sergilememiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin FETÖ ile bir sorunu varsa ve Fenerbahçe'ye bu anlamda bir haksızlık yapıldıysa ben de Fenerbahçe'nin arkasında dururum.



Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki şike konusunu kimse karıştırmasın. Orada Trabzonspor sonuna kadar hakkının peşinde olur. Şike konusuyla şu andaki FETÖ konusunu kimse karıştırmasın. O başka bir şey. Eğer Fenerbahçe'yi FETÖ'nün ele geçirmesi söz konusuysa ve Fenerbahçe bu konuda acizse ben de arkalarındayım ama Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki şike konusunda bir dakika duralım. Trabzonspor sonuna kadar hakkının savunucusudur. Son günlerde yaşanan bu dalga içinde Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki şike konusunu bohçalayıp bir yere atmaya kimse yeltenmesin. Bu hiç doğru değil."