Muharrem Usta Açıkladı Onur Kıvrak…

Muharrem Usta'nın konuşmalarından satır başları şöyle:

Şenol Güneş'i tebrik ediyorum

Ersun Yanal'la yolculuğumuza devam edeceğiz. Hayırı olur inşallah. Buradan diğer bir başarılı hocamızı da tebrik etmek istiyorum. Şenol Güneş bizim efsanemiz, bizim ağabeyimiz. Şampiyonluğu kutlu olsun. Şampiyonluk için çok emek sarf etmek gerekiyor, o da bunları yaptı. Tebrik ediyorum.

Teknik Direktör konusunda bir camianın tek bir isimde mutabık olmasını beklemek mümkün değil. Trabzonspor için de böyle. Son 3 yılda çok isim geldi, geçti. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor, bu düzen böyle devam etmemeli. Biz de acaba Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumda yerli mi olmalı yabancı mı olmalı sorusuna cevap aradık. Ve tercihimizi kullandık.

Bütçe 50 milyon olmak zorunda

UEFA süreci yaşadık. Bugün itibariyle biz imzalarımızı verdik, UEFA'ya yolladık. Trabzonspor tarihinin en düşük maliyetiyle mücadele etme noktasına geldi maalesef. Sadece oyunculara ayrılacak kısmı hesaplarsak Trabzonspor'un sadece 50 Milyon TL oyuncu bütçesi olmak zorunda. İstesek de harcayamayız. 55 Milyonluk bütçe Trabzonspor'un 7-8 yılın en düşük bütçesi olmak zorunda. Biz bunun içine sığmak zorundayız.

Tamam yabancı hoca olsun ama bütçemiz bu. 55'e kadar indireceksiniz oyuncu alamayacaksınız, önce 55'e kadar inip transfer yapabiliyorsunuz. 55'ten aşağı inerseniz yeni oyuncu getirebiliyorsunuz.

Anlaştığımız hocanın hem bu konuyu bilmesi hem de buna göre davranması gerekiyor. Dar bir bütçeyle, sağlıklı bir yolculuğa çıkmamız gerkiyordu.

Yönetim ve hocanın birlikte hareket etmesi gerekiyor

Biz Ersun Hocayla Leicster'ı da masaya yatırdık. Trabzonspor görülmedik kadar küçük bir bütçeyse başarılı bir sürece girmesi gereken yolculuk başlıyor. O yüzden yönetim ve hocanın birlikte hareket etmesi gerekiyor.

Yeni bir düzen kurmalıyız

Anlataya'daki 7-0'dan sonra şunu dedik. Bu iş bitmiştir. Yeninden, yeni bir yapılanmayla bir süreç yaşamamız lazım. 7-0 ilk önce bana engel gördüğünüz hiçbir şeyi tanımayın dedi. Yeni bir düzen kurmalıyız, bu düzenin önünde hatır gönül, arkadaş, dost hiçbir şey engel olamaz. Yeniden radikal bir şekilde başlıyoruz.

Oy birliği ile karar verdik

Kulübün tarinde ilk defa 5 saat süren bir toplantı yaptık. Ama ben dedim ki buradan tek bir isimin altına imza atarak kalkacağız. Biz orada her şeyi tartışık ve oy birliğiyle böyle bir karar verdik. Bu imzada biz şunu söyledik. Yeniden yapılanıyoruz, yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Ama artık karar verdik, şimdi arkasında durma zamanı.

Radikal kararlar alma dönemi

Camiamızın şunu bilmesi laızm, biz Ersun'la masaya her şeyi yatırdık, her şeyi konuştuk. Bir başarı için öyle bir yükün altına giriyoruz ki Ersun bizden daha heyecanlı, biz ondan daha heyecanlıyız.

Ersun Yanal'la biz yarım kalmış bir yolculuğu tamamlamak için yola çıktı. Bu kulübe birlikte sahip çıkalım. Teknik direktörümüzün, yönetimizin arkasında duralım. Yönetim de kucaklayıcı olsun. Beşiktaş'ın yaşadığı süreci, biz de yaşacağız.

Radikal kararlar alma dönemine geldik. Yapacağımız işlerin, atacağımız adımların hepsinin olmazsa olmaz kanunlar olduğunu herkesin bilmesini istiyorum.

Kimse Trabzonspor'un üzerinde değil

Bazı oyuncular, teknik direktörler, yöneticiler Trabzonspor kimliğinin üzerine geçmiş durumda. Bunlara neşter vuracağız. Kimse Trabzonspor'un üzerinde değil. Trabzonspor'a zarar veren unsuların tamamını temizleyeceğiz.

Kadro 25 kişi olacak

25 kişilik kadro olacak. Bunun 5'i gençlerden olacak, 15'i direkt oynayacak oyunculardan olacak. Bir sürü sakat oyuncu var. Böyle bir şey olamaz. Ben bunun sebeplerini biliyorum. Bakın, burada yapacaklarımızı biliyoruz. Lütfen kimse önümüze çıkmasın.

Bu 25 nerden geliyor, UEFA'dan geliyor. O gelecek, bu gelecek, bu gidecek, şunu aldım. 35 kişi, 45 kişi yok. Bu 25 kişiyle beraber olacağız. Gelecek yıl daha az sakatlık olacaktır. Bunu göreceksiniz.

Bunları yapamadığımızda bedel öderiz. Artık bedel ödeyemeyiz. Ey Trabzonspor camiası, eski başkanlar, basın, taraftar bunu yapacağız, yapmak zorundayız. Arkamızda durun.

Gidecekler ve kalacaklar belli

Takımdaki tasnifleri yapmış durumdayız. Gönderilecekler belli, kalacaklar belli. Kontratlarn değeri yüksek. Elden çıkartmanın ne kadar zor olduğu malum. Yollarımızı ayırmak istediğimiz oyuncularla şunu söylüyoruz. Bu iş olmadı, gelecekte de olmayacak. Ama kalacak olanlar takım içinde her hangi bir hizipçilik çıkartacak Allah'ın kulu kalmayacak.

Trabzonspor'un ayağa kalkması için ben bütün camiadan olağanüstü destek bekliyorum. E Muharrem bey destek mi yok size, var ama bu desteğin en üst düzeyde olması lazım. Benim Trabzonspor'dan nasıl bir beklentim olabilir. Merak etmesinler, ben de dahil bu kulüpten kimsenin kulüpten beklentisi yok. Gelinen durum bize tarihi bir sorumluluk yükledi.

Gelecek yıl sağlıklı bir iskelet oturtma dönemi yaşıyoruz biz. Bunu yapacağımızdan eminim. O zaman biz bir sonraki seneye, tırmalayan, zirveye oynayan, koşan bir takım olabiliriz. Yola girdik, gidiyoruz. Önemli olan hep birlikte şunu görmeliyiz. Oluyor bu iş!

Beşiktaş örneğini Trabzonspor camiası olarak herkesin irdelemesini istiyorum. Bu süreçte Beşiktaş nereye geldi, Trabzonspor nereye düştü. Bunları görmek lazım. Doğru işler yapacakları desteklemezsek, doğru işler yapacakların arkasında durmazsak 4 - 5 sene daha geçer gider.

50. yılda olmasın 51'de olsun

Trabzonspor'un 50. yıl zaman dilimi bizim için önemli. Biz bir hedef koyduk, UEFA kriterleiyle engellerimiz var. Doğruları yapıyorsak camiamızın mutlu olacağını göreceğiz.

İddiasız olamayız, Ersun'la da bunları konuşuyoruz ama bizim gibi iddia koyan insanların gecesini gündüzüne katarak hayallerini peşinde düşmesi lazım. 50. yılda olmasın 51'de olsun, 52'de olsun.

Ben camiamıza şunu vaat ediyorum, lütfen sabırla arkamızda durun. O fotoğrafı göreceksiniz. Bir sene erken gelir veya geç gelir ama gelir. Bizim bunu yapmamız lazım.

Şu anki kadronun brüt maliyeti 105 Milyon Lira. Bizim 55 Milyon Lira'ya inmemiz lazım. Camiamıza da bir fotoğrafı göstermek istiyorum. Önce 105 Milyon'dan 55 Milyon'a ineceğiz. Bunun için bir grupla vedalşamalıyız. Bunu taraftar da herkes biliyor. Tablo belli. Hatta Ersun Hocaya dedim ki sen ne dersin, o da bir liste yaptı. İki liste de örtüştü. 1 tane artı - eksi ile mutabığız.

Bu bütçeyle Türkiye'de yeni bir model oluşturma sorumluluğunu üstleniyoruz aslında. Bunları yaptığımızda elimizden bir sürü oyuncu çıkartmak zorundayız. 55'e inene kadar oyuncu alamıyorsunuz. Kalanların bütün bir çoğunluğu Ersun Yanal'ın talepleri doğrultusundadır.

55'e ineceğiz ama inemedik ne olacak? Ersun'la bütün bunlarda anlaştık. Her hangi bir yabancı hoca 55 Milyonluk bütçe benim yarattığımız bir bütçe değil. Bunu gevşetemedik, bu kadar. Bir çok oyuncuyla yolu ayrımak zorundayız.

Bir ekibimiz var, ayrımamız gereken oyuncuların satışıyla uğraşacak. Kampa kadar bu işlerin tamamını bitirmek istiyoruz. Sağlıklı bir kamp süreci geçirmek zorundayız.

Kiralık oyuncuları arayarak 'sizi izliyoruz' dedim

Camiamız çok bilmez ama ben Uğur Demirok, Zeki Yavru ve Mustafa Akbaş'la görüşüp ara ara biz sizi izliyoruz diyerek cesaret verdim. Şu an bizden ayrılıp başka takımlara gidip çok oyuncumuz var. Yeni stadla birlikte kamp dönüşü biz takımın sportif tarafını yeni stadın yanına taşıyacağız. Benim canımı çok sıkan, laçkalaşmış durumun içine sokmak istemiyorum.

Camiamız bana lütfen bir şey demesin. Telefonla, başka türlü bana bir şey demesinler. Olmuyor... Olmuyor... Bizim takımımız 2. kamp döneminden sonra Akyazı'daki tesislere yerleşeceğiz.

Onur dahil kimse

Trabzonspor'un bu sene çok sağlıklı bir kadrosunun olışması lazım. Onur bu kadrodaki en önemli isim. Ama Onur da dahil olmak üzere Trabzonspor'un almayacağı veya satmayacağı hiçbir oyuncu yoktur. Onur bizim için Trabzonspor'la sembollenmiş bir isim ama ne Onur, ne de Muharrem Usta bu kulüpten üstün değildir.

Takım ruhunu oluşturacak bir ekiple yola çıkmak zorundayız. Ben Onur'la konuştum, şampiyonluğa gidecek bir Trabzonspor'un içinde sonuna kadar kalmak istiyor. Trabzonspor'un üstüne Allah'ın bir tek kulu bundan sonra olmayacak.

Ndiaye ve Aminu'nun ismini ben de gazetelerden okudum. Basın bizden önde gidiyor, ben de orada gördüm. Ligi tanıyan oyuncular ama öncelikli oyuncularımız olacak. Doğru isimleri kadromuza katmak istiyoruz. İyi oyuncu değil doğru oyuncu almak istiyoruz.

5-8 oyuncuya ihtiyacımız var

Dün Ersun hocayla da yine çalıştık. Şu an bizim belli bölgelerde sorunlarımız var. 5 ile 8 oyuncu arasında oyuncuya ihtiyacımız var. Ve bunların direkt oynaması lazım. Bunu yapabilmek için bütçeyi 55 Milyon'a indirmemiz lazım ki bunu yapabilelim.

Mayıs'ın 20'sindeyiz, Haziran'da kamp başlasa 40 gün bizim hiçbir şeyle uğraşmadan satma - alma - takımı kurma işini halletmemiz lazım. Ve kamp dönüşü tesislerin yanında kampa girmemiz lazım.

Muharrem Usta'ya destek istemiyorum, Trabzonspor'a destek istiyorum. Bu süreç doğru geçebilirse, 5 - 8 oyuncu takıma monte edebilirsek gelecek yıl iyi bir sezon geçireceğiz diyebilirim.

Ben sabırın altını çiziyorum. Camia olarak sabır işini çözmemiz gerek. Ama kötü oluyor. Milyonlarca insanın olduğu yerde, milyonlarca fikir vardır. Neden kişiler illa benim dediğim olsun diye bekliyor ki.

Trabzonspor'un gelir arttırmaya ihtiyacı var. Sponsorlukların başarıyla yürütülmesi lazım. Locaların satılması lazım. Ben 18 trilyon ödediğim idari personelden ne beklerim hadi bakalım aslanlar gibi çalışın derim.

İş yapacak insanlara ihtiyacım var.

Ya yeni kadrolar alacağım ya da başka bir şey yapmak zorundayız. Adım atıyorsunuz 100 kişi karşınıza çıkıyor. Bütün alanlarıyla iligili tüm camiamıza söylüyorum Trabzonspor camiası yapacaklarımızda kim bizim önümüzde engel olacaksa onları tutun, bizim önümüzü siz de açın. Bu kulübün önünü açın. Kulübün gelirlerini nasıl arttıracağız. Benim iş yapacak insanlara ihtiyacım var.

O stadı yönetmek bir alışveriş merkezini yönetmekden daha zor. Bu sadece sportif tarafla iligli değil. Tüm camıamız bilsin, çürüdük. Trabzonspor'u bu hale kimse getiremez. Bu çürümüşlüğe Trabzonspor'u kimse kabullendiremez. Buraya neşter vurmalıyız. Ben camiamızın da hadi başkan, bunu yapmak demesini isitoyurum. Çürümüş bir düzen bu. Olmaz, olmaz... Sıfırdan, bütün tecrübelerimizle dev Trabzonspor markasının hatrına yapmamız lazım.

Biz diyoruz ki kararlıyız, camiamız da kararlı olsun ve bunu başaralım. Keşke sorun sadece tek başına hoca sorunu olsa. Tek başına futbolcu olsa, onlarca yüzlerce gelmiş olmuyor. Konu derin, konu ağır. Bu süreç yıllardır bataklığa giden bir süreç. Kapatıp iyisiyle kötüsüyle yeni bir sayfa açmamız lazım.

Hami'den önce Tolunay ile görüştüm

Hami senin en büyük hatan diyorlar. Ben o dönemde bir çok hocayla görüştüm, ama hiçbiri gelmedi. Bana bütün camia Hami, Hami, Hami diye bastırdı. Ben de Hami'ye sahip çıktım. Hami'yi kötülemek adına bir şey söylemiyorum. O da bir şey yapamazdı. Kim gelirse gelsin, yapamazdı. Ben Tolunay'ı da davet ettim, Kayseri Belediye Başkanı'na sözü olması dolasıyısla gelemem dedi. Onunla da görüştüm, başkalarıyla da görütşüm. Ama kimse gelmek istemedi.

Hami gelsin diyenler Hami istifa dediler. Bunu Şenol hocaya da yaptık biz. O nedenle konu hoca konusu değil, Ersun Yanal konusu değil. Trabzonspor dip yapmıştır. Bu dip yılların getirdiği bir süreçti. Burada kentsel dönüşüm yapmak zorundayız. Bunu artık atacağız.

Mazimizden aldığımız güçle geleceğe yeni bir düzenkurarak gideceğiz. Bu bir hastalık artık ve bulaşıcı bir hastalık halini aldı. Burada izolasyon yapmak zorundasınız. Burada kafamdan şu geçiyor, idari tarafı sportif tarafın olduğu yere getirmeyeceğim. Karışmasın artık bunlar birbirine. Sportif taraf mahrem bir şeydir. Kamp döneminde bile giren çıkanlar var. Oyuncunun yanına o geliyor, bu geliyor.

Olmaz, olmayacak... Bu düzen olmaz. Türkiye'nin düzenini değiştiremeyiz ama Trabzonspor'un düzenini değiştirmek zorundayız.

Bizim stadımız Türkiye'deki nadide stadlardan biri. Gerçekten muhteşem. Sadece stad değil, yanında büyün antrenman sahaları. Büyük bir tesisden bahsediyoruz. Stad yetişsin diye müteahhitle sorunlar var, sistemin yürümesinde sorunlar vardı. GSB ve TOKİ'nin olağanüstü katkısı oldu. Sorunlar ve yavaşlamalar çözüldü. Stad istediğimiz zamana yetişiyor. Ben bunun bütün Trabzonspor camiasının bilmesini istiyorum.

Anadolu'da şehrin bakanları çok önemlidir. Bir kulübün başkanı kadar, bakanlar da çok önemli. Berat Bey ve Süleyman bey onlara da çok teşekkür ediyorum. Trabzon'un bakanları, Gençlik ve Spor Bakanı Trabzonspor'un bu büyük tesisinin ortaya çıkabilmesi için büyük katkı sağlıyolar.

Bizim kurtuluşumuz öze dönmekten geçiyor. Ben bazen UEFA'dan gelecek cezaya bile ''Oh oldu'' diyorum. Trabzonspor bu zorluğun altında keşke 5 sene önce girseydi. Kara delik çok büyüdü.

Loca satmayacağız, Trabzonspor'un geleceğini satacağız

Yeni stadla yeni bir dünya inşa edileceği için ben bunu çok önemsiyorum. Localarda şunu yaptık, 120 loca var. Biz loca satmayacağız, Trabzonspor'un geleceğini satacağız. Locaları Trabzonspor'un geleceğini kurtarma aracı olarak kullanacağız. 120 tane loca var bir de 300 - 400 kişilik loca var. Locaların önündeki 3 sıra da loca. Ben bütün camiamızın yeni stadın locasından VİP koltuklarına kadar büyük katkı sağlaması lazım. Kulübü ekonomik olarak ayağa kaldırmak, camiamızın sorunu. Kulübü bu hale biz düşürdük, camiamız düşürdü. Galatasaray yapmadı bunu bize, başka birileri yapmadı el birliğiyle biz yaptık bunu.

3 Temmuz süreci

2 Dakika Düşün diye bir protesto vardı, ona sadece biz katılmadık. Ben Kulüpler Birliği başkanıyla da görüştüm, ben buna katılmıyorum dedim. Şunlar şunlar da varsa 2 dakika düşüne varım dedim. Ben Trabzonspor gibi güzide bir kulübün bu şekilde anılmasına hiçbir şekilde tahammül etmem ama başkan olarak da yanlışın karşısındayız isterse babamızın oğlu olsun, isterse Trabzonspor olsun.

Dün akşam Beşiktaş şampiyon olduğunda Trabzonspor taraftarının aklından geçen şu 2010 - 11'de Şenol Güneş vardı, biz de 82 puan almıştık ama bir düşünsenize Beşiktaş'ın 82 puanla şampiyon olamadığını... Beşiktaş camiası bu travmayı 100 sene atlatamaz. Trabzonspor camiası bunu yaşadı. Bu travma kolay kolay atlatılır bir travma değil. Yeni başarılar bu travmaları hafifleteilir.

Trabzonspor'un üzerindeki bu baskı, olmamış gibi gözükürse, aman ne olacak denirse kemiren bir yara olarak sürüyor. Bunu içine sindiremeyen, genetik yapısı itibariyle radikal olma eğiliminde olan kişiler bu topa girmeye devam edecek. Biz başarılı olalım ki bu tarafı rahatlasın. Bu sorun görmezlikten gelinecek bir sorun değildir, Türkiye'nin sosyolojik bir gerçeğidir. Bunu Türkiye'de görmezden gelmeye kalkanlar, ''Siz de bir susun, zarar görüyorsunuz'' tabirini kullananlarla bu sorun çözülmez.

Trabzon'da sadece basın değil aslında bütün insanlar Trabzonsporla yatıp kalkıyor. Trabzonspor insanların neresinde olduğunu bilmediğimiz bir ruh. Bu ruh dolaşıyor... Bu ruhun beslendiği bir tek gıda var, başarı. Başarı varsa bütün basın daha mutlu, daha iyi satıyor vesaire. Ben geçenlerde Trabzon'daki yerel gazetelere ziyarette bulundum. Şunu gerçekten istiyorum, önümüzdeki hafta böyle bir şey tekrar yapmayı düşünüyorum. Gazetelerin bir albenisi yok, Trabzonspor'un bir albenisi yok çünkü. Hadi gelin el ele verelim, gerçekten Trabzonspor'un başarısı için atılması gereken adımları atalım. Ben buradan bütün basına açık çek veriyorum. Basın Trabzon'da çok etkili. Onlara da çok ihtiyaç var. Biz Trabzonspor kulübü olarak Trabzonspor'a katkı sağlayacak unsunlar nelerse yapalım.

Camiamız Trabzonspor'a sahip çıksın. Ne kadar zor bir sürecin içerisinden geçiyorsak geçelim, bunu aşacağız. Herkese selamlar olsun, bize güvensinler. Bu işin altından kalkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Salih'in isminin caddeye verilmesini tasvip etmiyorum

Galatasaray maçında hakeme gösterdiği kırmızı kartla gündeme gelen Salih Dursun ile ilgili de konuşan Muharrem Usta, açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı:

"Salih'e Galatarasay maçının ardından (Futbolcu olarak çalış, takımda yerini al. Sakın kahraman olarak farklı işlere soyunma) dedim. Salih'e o maçın ardından düzenlediğimiz basın toplantısında bir tek kelime söyletmedim. O gün Salih bir semboldü, öyle de kalmalıydı. Salih'in isminin caddelere verilmesini ise tasvip etmiyorum."