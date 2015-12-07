Muharrem Usta Açıkladı ''Mircea Lucescu Trabzonspor ile anlaştı mı?''

Trabzonspor'da İbrahim Hacıosmanoğlu'nu 13 oyla geçerek başkanlığa seçilen Muharrem Usta, kongre sonrasının hemen ardından çok önemli açıklamalar yaptı.

"BAŞARILI OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Bordo-mavili camianın yeni başkanı, TRT'de yayınlanan Stadyum adlı porgrama yaptığı açıklamada "Camiamızı en iyi şekilde temsil ederek, 50. yılımızda başarılı olmak için çalışacağız" dedi.

"LUCESCU İLE ÇALIŞACAĞIZ"

Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı şampiyon yapan Mircea Lucescu hakkında bordo-mavili camiaya adeta müjde veren Muharrem Usta, "Sezon sonundan itibaren, muhtemelen Lucescu ile anlaşacağız ve geleceği düşünerek ilerleyeceğiz. Lucescu ile aramızda çok iyi bir dostluğumuz var. Onu da zor durumda bırakmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.