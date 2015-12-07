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Muharrem Usta Açıkladı ''Mircea Lucescu Trabzonspor ile anlaştı mı?''
Dün yapılan seçimlerde eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu gözyaşları ile görevine veda etmişti, aklıllara hemen başkan olursam Mircea Lucescu ile anlaştım ve takımın başına başarılı teknik adamı geçireceğim diyen Muharrem Usta'nın vaadi geldi. Kamuoyu ve bir çok Trabzonspor taraftarının merakla beklediği vaad hakkında yeni başkan açıklamalarda bulundu
07 Aralık 2015 Pazartesi 09:18
Dün yapılan seçimlerde eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu gözyaşları ile görevine veda etmişti, aklıllara hemen başkan olursam Mircea Lucescu ile anlaştım ve takımın başına başarılı teknik adamı geçireceğim diyen Muharrem Usta'nın vaadi geldi. Kamuoyu ve bir çok Trabzonspor taraftarının merakla beklediği vaad hakkında yeni başkan açıklamalarda bulundu
Trabzonspor'da İbrahim Hacıosmanoğlu'nu 13 oyla geçerek başkanlığa seçilen Muharrem Usta, kongre sonrasının hemen ardından çok önemli açıklamalar yaptı.
"BAŞARILI OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"
Bordo-mavili camianın yeni başkanı, TRT'de yayınlanan Stadyum adlı porgrama yaptığı açıklamada "Camiamızı en iyi şekilde temsil ederek, 50. yılımızda başarılı olmak için çalışacağız" dedi.
"LUCESCU İLE ÇALIŞACAĞIZ"
Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı şampiyon yapan Mircea Lucescu hakkında bordo-mavili camiaya adeta müjde veren Muharrem Usta, "Sezon sonundan itibaren, muhtemelen Lucescu ile anlaşacağız ve geleceği düşünerek ilerleyeceğiz. Lucescu ile aramızda çok iyi bir dostluğumuz var. Onu da zor durumda bırakmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
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