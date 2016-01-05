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Muhammet Demir'nin bonservis ücreti belli oldu

Gaziantepspor'un başarılı forvet oyuncusu Muhammet Demir'in bonservis ücreti hakkında açıklama yapan İbrahim Kızıl oyuncusuna teklifler olduğu ve 4,5 milyon euronun altına vermeyeceklerini söyledi

Muhammet Demir'nin bonservis ücreti belli oldu

 Gaziantepspor’un 23 yaşındaki forveti Muhammet Demir bu transfer döneminin de gözdesi... 



Kırmızı-Siyahlılar’ın bu sezonki başarılı ilk yarı performansında başrol oynayan oyuncunun adı yine başta İstanbul takımları olmak üzere dev ekiplerle anılıyor.Trabzonspor’un yakından ilgilendiği bilinen genç golcüyü ise Antep kolay bırakmayacağa benziyor. 



Muhammet’in, EURO 2016 öncesi Türk futbolunun en önemli hücum silahlarından biri olduğunu düşünen Güneydoğu temsilcisinin başkanı İbrahim Kızıl, oyuncusuna 4.5 milyon Euro fiyat biçti. Pazarlığa yer bırakmayan Kızıl’ın konuşulanlara göre Muhammet’i bu rakamın altına kesinlikle bırakmayı düşünmediği ifade ediliyor. İstikrar abidesi



Bu sezon oynadığı 17 maçın 16’sında sahaya ilk 11’de çıkan Muhammet, 6 gol, 3 asistlik performansıyla takımını adeta sırtladı. Şu an takımıyla Antalya Belek’te kampta olan başarılı futbolcu transfer söylentilerine kulak asmadan çalışmaya devam ediyor.

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Muhammet Demir
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