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Muhammet Demir'e özel tebrik Usta'dan!

Trаbzоnspоr Başkanı Muharrem Usta, tаkımının yеni trаnsfеri Muhammet Demir'i, bоrdо mаvili formayla attığı ilk gоlün аrdındаn tebrik еtti

Muhammet Demir'e özel tebrik Usta'dan!

 Ara transferde Gaziantepspor'dan alınan Muhammet Demir, Akhisar Belediyespor'a karşı 2-1 kaybedilen maçta bordo mavili forma altında ilk golünü attı. Maç boyunca bir çok pozisyona da giren ve taraftarların ''Yeni Fatih Tekke olacaksın'' diyerek moral verdiği golcü oyuncuyu ilk tebrik edenler arasında kulüp başkanı Muharrem Usta da yer aldı.

"İÇİNİZ RAHAT OLSUN, ARKANIZDAYIM"

Muhammet Demir, maçın ardından Başkan Muharrem Usta'nın kendisine gönderdiği mesajı, Twitter'daki adresinden paylaştı. Başkan Muharrem Usta'nın mesajı şöyle:

''Muhammet seni tebrik ederim. Kırk yıllık Trabzonsporlu gibi oynadın. Daha da iyi olacaksın ve takım da olacak. İçiniz rahat olsun arkanızdayım. Bu şehir ve bu takım ayağa kalkacak. İyi geceler olsun."

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