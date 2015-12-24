Muhammet Beşir'in Trabzonspor'dan aldığı aylık şaşırttı

Sadi Tekelioğlu'nun önce altyapıya sonra da A takıma kazandırdığı 18 yaşındaki yıldız adayı, bordo-mavili formayı giymekten dolayı gurur duyduğunu söyledi. Tüm takımın üzerine titrediğini belirten Muhammet, "Cardozo gibi dünyaca ünlü forvet beni özel olarak çalıştırıyor. Bir futbolcu daha ne isteyebilir ki. Bana özellikle son vuruş çalıştırıyor, uyarılar yapıyor. Cardozo'dan öğrenecek çok şeyim var" dedi.

TEKELİOĞLU'NUN YERİ BAŞKA

Sadi Tekelioğlu'nun hayatında hep özel bir yeri olacağını da vurgulayan genç futbolcu, "Beni o keşfetti. Keşfettiği yetmedi, Trabzonspor'da şans verdi. Ömrüm boyunca hep bende özel bir yeri olacak" diye konuştu.

N'DOYE'U KATLADI

Trabzonspor'da 5 yıllık boş mukaveleye imza atan ve aylık primler hariç 2 bin TL alan Muhammet Beşir, son 3 maçta 40 dakika süre alıp, 2 gol attı. Hull City'den 3 milyon 150 bin Euro'ya alınan ve yılda 2.5 milyon Euro kazanan N'Doye ise 14 maçta 893 dakika forma giyip 1 gol atabildi.