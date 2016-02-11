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Muhammed Demirci'ye şok üstüne şok 3 maç men!

İstаnbulspоr fоrmаsı giyеn еski Bеşiktаşlı оyuncu Muhammed Dеmirci, rаkibinin surаtınа аttığı tekme nedeniyle 3 mаç mеn cеzаsı аldı

Muhammed Demirci'ye şok üstüne şok 3 maç men!

 Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Spor Toto 2. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a transfer olan Beşiktaş'ın eski yıldızı, genç oyuncu Muhammed Demirci'ye 3 resmi müsabakadan men cezası verildi. Bir dönem geleceğin yıldızı olarak gösterilen 21 yaşındaki oyuncu, Nazilli Belediyespor ile oynanan karşılaşmada rakibinin suratına kasti olarak tekme atınca kırmızı kart görmüştü.


PFDK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

İstanbulspor'un, 07.02.2016 tarihinde oynanan Nazilli Belediyespor - İstanbulspor Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada İstanbulspor sporcusu Muhammed Demirci'nin, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 1.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
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Muhammed Demirci
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