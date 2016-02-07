Beşiktaş'ın altyapısında parlayan ve Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen Muhammed Demirci, beklenen performansı gösteremeyince farklı takımlara kiralanmıştı. Sezon ortasında İstanbulspor'un yolunun tutan Muhammed, henüz ikinci maçında üstelik sonradan girdiği maçta kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
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Muhammed Demirci İstanbulspor kariyeri olaylı başladı
Bеşiktаş'ın аltyаpısındа pаrlаyаn ve Türk futbоlunun gеlеcеği оlаrаk göstеrilеn Muhammed Dеmirci, bеklеnеn pеrfоrmаnsı göstеrеmеyincе fаrklı tаkımlаrа kirаlаnmıştı. Sеzоn оrtаsındа İstаnbulspоr'un yоlunun tutаn Muhammed, hеnüz ikinci maçında üstelik sonradan girdiği mаçtа kırmızı kаrt görеrеk tаkımını 10 kişi bırаktı.
07 Şubat 2016 Pazar 14:52
10 DAKİKADA OYUNDAN ATILDI
Şampiyonluk yolundaki İstanbulspor'un bugün deplasmanda Nazilli Belediyespor'la oynadığı karşılaşmada oyuna 53. dakikada giren Muhammed, rakibine yaptığı sert hareketin ardından direkt olarak kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona ererken İstanbulspor, takipçisi Ümraniyespor ile olan farkı açma fırsatını tepti.
SEZON SONUNA KADAR İSTANBULSPOR'DA
Siyah-beyazlı takımda yakaladığı şansı iyi değerlendiremeyen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a transfer olan genç oyuncu, son olarak Beşiktaş Kulübü tarafından Mouscron'a gönderildi. Belçika ekibinde de oynama şansı bulamayan Muhammed Demirci, sezon sonuna kadar İstanbulspor forması giyecek.
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