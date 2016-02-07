Muhammed Demirci İstanbulspor kariyeri olaylı başladı

Beşiktaş'ın altyapısında parlayan ve Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen Muhammed Demirci, beklenen performansı gösteremeyince farklı takımlara kiralanmıştı. Sezon ortasında İstanbulspor'un yolunun tutan Muhammed, henüz ikinci maçında üstelik sonradan girdiği maçta kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.





10 DAKİKADA OYUNDAN ATILDI

Şampiyonluk yolundaki İstanbulspor'un bugün deplasmanda Nazilli Belediyespor'la oynadığı karşılaşmada oyuna 53. dakikada giren Muhammed, rakibine yaptığı sert hareketin ardından direkt olarak kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona ererken İstanbulspor, takipçisi Ümraniyespor ile olan farkı açma fırsatını tepti.

SEZON SONUNA KADAR İSTANBULSPOR'DA

Siyah-beyazlı takımda yakaladığı şansı iyi değerlendiremeyen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a transfer olan genç oyuncu, son olarak Beşiktaş Kulübü tarafından Mouscron'a gönderildi. Belçika ekibinde de oynama şansı bulamayan Muhammed Demirci, sezon sonuna kadar İstanbulspor forması giyecek.