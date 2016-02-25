Mücadele sonunda kalp krizi şoku!

Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorum Belediyespor'un futbolcusu Akın Karaaslan, Batman Petrolspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından kalp krizi geçirdi. Alınan bilgiye göre, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı'nda oynanan Çorum Belediyespor-Batman Petrolspor maçının ardından kulüp tesislerine giden futbolcu Akın Karaaslan (25), rahatsızlanması üzerine kulüp yetkililerince kentteki bir özel hastaneye götürüldü.





İLK MÜDAHALE YAPILDI

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Karaaslan, buradaki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bu sırada Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Kulübü Başkanı Zeki Gül ile yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Serdar Bozkurt ve futbolcular da hastaneye geldi. Kroner Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Karaaslan'ın, Ankara'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı. Genç futbolcu, ambulansla Ankara'daki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.





RAHATSIZLANMASINA RAĞMEN MAÇA DEVAM ETMİŞ

Batman Petrolspor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan genç futbolcunun maç sırasında rahatsızlanmasına rağmen maça devam ettiği, tesislere gittiğinde de fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.