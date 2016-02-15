Mаrcus Bent polise saldırmaktan ceza aldı!

Kariyeri boyunca 16 farklı kulüpte forma giyen İngiliz futbolcu Marcus Bent, bu kez akılalmaz bir olaya karıştığı için manşetlerde yer aldı. Uyuşturucu bağımlısı olan Bent, geçtiğimiz gün kokain aldıktan sonra evine çağırdığı polislere korku dolu anlar yaşattı.
Kariyeri boyunca 16 farklı kulüpte forma giyen İngiliz futbolcu Marcus Bent, bu kez akılalmaz bir olaya karıştığı için manşetlerde yer aldı. Uyuşturucu bağımlısı olan Bent, geçtiğimiz gün kokain aldıktan sonra evine çağırdığı polislere korku dolu anlar yaşattı.