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Mаrcus Bent polise saldırmaktan ceza aldı!

Uzun yıllаr Prеmiеr Lig'de fоrmа giyеn İngiliz fоrvеt Mаrcus Bent, sаtır ve mutfаk bıçağıyla polise saldırmaya tеşеbbüstеn 200 sааt kamu hizmеti cеzаsı аldı

Mаrcus Bent polise saldırmaktan ceza aldı!

 Kariyeri boyunca 16 farklı kulüpte forma giyen İngiliz futbolcu Marcus Bent, bu kez akılalmaz bir olaya karıştığı için manşetlerde yer aldı. Uyuşturucu bağımlısı olan Bent, geçtiğimiz gün kokain aldıktan sonra evine çağırdığı polislere korku dolu anlar yaşattı.

POLİSLERİ SATIR VE BIÇAKLA BEKLEDİ

Evinde hırsız olduğunu öne sürerek polisi arayan 37 yaşındaki futbolcu, polisler geldikten sonra kapıyı açmadı. Bent'in yardım çığlıklarını duyan polis kapıyı kırarak içeriye girdi ve kendisini elinde satır ve mutfak bıçağıyla beklerken gördü.

200 SAAT KAMU HİZMETİ CEZASI

Polislere saldırmaya teşebbüs eden Bent daha sonra etkisiz hale getirilerek tutuklandıktan sonra serbest kaldı. Bent, toplamda 200 saat kamu hizmeti cezası aldı. Bent ayrıca 2 ay boyunca sokağa çıkamayacak. Polis raporuna Bent'in uyuşturucunun etkisiyle delirmiş gibi hareketlerde bulunduğu yazıldı. Guildford Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 37 yaşındaki eski futbolcuyu sevgilisi yalnız bırakmadı.
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Mаrcus Bent
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