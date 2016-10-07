Moussa Sow'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Moussa Sow, transfer döneminde Beşiktaş'tan teklif aldığını ancak eski takımına hissettiği özlemden dolayı sarı-lacivertli ekibe geri döndüğünü belirtti.

Fenerbahçe Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Sow, El-Ehli'den kiralık olarak tekrar sarı-lacivertli takıma döndüğü için büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'de kupalar kazandım. Geçen sezon herkesin de gördüğü gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oldum. El-Ehli'de iyi bir sezon geçirdim. Orada da kupa kazandım, şampiyon oldum ama Fenerbahçe özlemi içimdeydi. Başka kulüplerden, hatta Beşiktaş'tan da teklifler aldım ancak Fenerbahçe her zaman benim için özlem duyduğum kulüptü."

Spor Toto Süper Lig'in zorlu bir kulvar olduğunu aktaran Sow, "Büyük bir kulüpteyiz ve her sene şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Fenerbahçe'de bu durum her zaman böyle olmuştur. Hedefte olan bir kulübüz ve hiçbir maç kolay değil. Sanıldığı gibi hiçbir zaman küçük takım yok. Sonuç olarak buranın çok iyi bir lig olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE FORMASINA SAYGILI OLMALIYIZ"

Tecrübeli futbolcu, lige kötü başladıklarını ancak toparlanma sürecinde olduklarını belirterek, şunları bildirdi:

"Şu an 2 maç kaybettik, 2 maçta da berabere kaldık. Başlangıçta bu iyi olmadı ama hemen toparlanıp dönüş yapmamız gerekiyordu. Bu, sezonun devamı için çok önemliydi ve Kasımpaşa maçını kazanmak zorundaydık ve bunu başardık. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ndeki Feyenoord maçında ortaya koyduğumuz futbol ve aldığımız galibiyet çok önemli. Fenerbahçe formasına saygılı olmak zorundayız. Fenerbahçe her zaman ilk sıralarda yer alan bir takımdır. Yüksek kalitede insanlarla çalışıyoruz. Umarım en iyi noktalara geliriz."

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda iki maçta 4 puan aldıklarını hatırlatan Sow, yarı final oynadıkları 2012-2013 sezonunu hatırlatarak, şu ifadeleri aktardı:

"Hiç kolay bir grup değil, adeta UEFA Şampiyonlar Ligi ağırlığında. Yine de her şey mümkün. Feyenoord galibiyetiyle grup lideri olduk. Fenerbahçe büyük bir takım ve 2012-2013'te yaptığımızı bir kez daha yapmak istiyoruz .Takımda o dönemden aynı arkadaşlarımız da var, o günleri bir kez daha yaşamak istiyoruz. O zaman finale çıkabilirdik, fakat finali son anda bir golle kaybettik. 2013-2014 sezonunda lig şampiyonu olduk, şimdi de aynı şeyi yapmak istiyoruz."

Moussa Sow, kendisine destek veren sarı-lacivertli taraftarlara da teşekkür etti.