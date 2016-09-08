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Moussa Sow'dan büyük fedakarlık! Sadece paradan vazgeçmemiş...

Moussa Sow'un Fenerbahçe'ye geri dönmek için çok büyük bir fedakarlığa daha imza attığı ortaya çıktı.

Moussa Sow'dan büyük fedakarlık! Sadece paradan vazgeçmemiş...

 Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ahli’de geçirdiği bir yılın ardından Fenerbahçe’ye geri dönen Moussa Sow bunun için büyük fedakarlık yaptı.

HAMİLE EŞİNİ BIRAKIP GELDİ

Kiralama bedelinin bir bölümünü kendi maaşından karşılayan Senegalli golcünün kısa süre sonra ikinci çocuğunu dünyaya getirecek olan eşini ve küçük kızını da Dubai’de bıraktığı belirlendi. Yıldız futbolcunun ailesinin düzenini bozmamak adına bu kararı aldığı öğrenildi.

MAAŞINDAN FERAGAT ETMİŞTİ

Senegalli golcü kiralama bedelinin bir bölümünü kendi maaşından karşılamasını da istemişti.

ADVOCAAT'TA ONAY VERMİŞTİ

16 milyon euro bonservisle geçen sezon Al Ahli’ye transfer olan Sow burada beklediği ortamı bulamadı.

Yıllık 4 milyon euro garanti ücret alan yıldız futbolcu tekrar sarı-lacivertli takıma dönmek istedi. Sow bilindiği gibi Teknik Direktör Dick Advocaat’ın da onay vermesinin ardından 31 Ağustos’ta 1 yıllığına kiralık olarak yeniden Fenerbahçe kadrosuna katılmıştı.

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Moussa SowFenerbahçe
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