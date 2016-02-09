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Moussa Sow'a büyük şok! Kapılar yüzüne kapandı!

Al Ahli'de bеklеntilеri kаrşılаyаmаyаn еski Fеnеrbаhçеli Mоussа Sоw'а milli takım kаpılаrı da kаpаndı

Moussa Sow'a büyük şok! Kapılar yüzüne kapandı!

 Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra işler,Moussa Sow için hiç yolunda gitmedi. Sarı-lacivertlilerden Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ahli'ye satılan Moussa Sow, 17 milyon euroluk bonservis bedeliyle rekor bir transfere imza atmıştı.

Ancak golcü oyuncu yeni kulübünde beklentilerin altında kaldı. Sezona oldukça tutuk başlayan oyuncu, sonradan daha etkili bir hale gelse de, 21 maçta ancak 11 gole ulaşabildi. Kulübündeki sıkıntı ülkesine de yansıyan deneyimli forvete milli takım kapıları da kapandı.

'Sebepsiz yere çağrılmadım'

Senegal Milli Takımı'nın kadrosuna gerekçesiz şekilde alınmadığını belirten Sow, "Ben her zaman görevimi yerine getirdim. Milli takımda her oynayışımda formayı ıslattım. Ancak ne yazık ki Aliou Cisse beni sebepsiz yere kadro dışı bıraktı. 30 yaşındayım ve hala ülkem için oynayabilecek ve yararlı olacak durumdayım. En az 5-6 yıl daha futbol oynarım" dedi.

Kaynak : Milliyet

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Al AhliMoussa Sow
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