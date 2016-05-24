Mourinho Manchester United Yolunda!



Louis van Gaal'in görevine son verilmesinden sonra Manhcester United'ın yeni menajerini açıklaması bekleniyor. Hollandalı teknik adamdan boşalan koltuğun en büyük adayı olan Jose Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes, Manchester United'ın asbaşkanı Ed Woodward ile bugün görüştü. Guardian'da yer alan habere göre, Çarşamba gecesine kadar sözleşmenin imzalanması bekleniyor. Mourinho'nun takımın başına geceçeği ise hafta sonuna doğru açıklanacak.



3 yıllık sözleşme imzalayacak olan 53 yaşındaki teknik adam Manchester'dan yıllık 7.5 milyon sterlin kazanacak. Mourinho'nun yardımcıları da belli olmaya başladı. United efsanesi Ryan Giggs'e teknik ekibinde yer alması için teklif götürürken, uzun süredir beraber çalıştığı Rui Faria'yı teknik ekibine dahil edecek.