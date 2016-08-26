Mourinho'dan Fenerbahçe yorumu!

BÜYÜK MAÇ OLACAK

Manchester United'in teknik direktörü Jose Mourinho, Avrupa Ligi kura çekimi sonrası Fenerbahçe'yle ilgili konuştu.



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki üç rakibinden biri olan Manchester United'in teknik direktörü Jose Mourinho, kura çekimi sonrası şunları söyledi:



Feyenoord da iyi bir rakip. Ukrayna takımı hakkında ise hiç bir fikrim yok. Kaliteleri nasıldır bilmiyorum. Fenerbahçe’ye karşı ise özellikle İstanbul’da büyük maç olacak. Bizim için çok güzel.



GALATASARAY'A İKİ MAÇTA 10 GOL

Jose Mourinho'nun başındaki Real Madrid, 2013 yılında Galatasaray'ı İspanya'da 4-1, İstanbul'da ise 6-1 yenmişti.



BİR YIL SONRA YİNE KARŞILAŞTILAR

Mourinho bir yıl sonra Chelsea'nin başına geçti. Galatasaray bu kez Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Chelsea'yle karşılaştı. Stamford Bridge'te İngiliz takımına 2-0 yenilen Galatasaray, İstanbul'da 1-1 berabere kalınca 2. Tur'da elendi.