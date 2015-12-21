Mourinho ara vermeden devam! 5 yıllık sözleşmeye imza atıyor!

Manchester United'ın başına geçtiğinden bu yana 350 milyon euroya dayanan transfer harcaması yapan ancak EPL'de istediği sonuçları alamayan ve Şampiyonlar Ligi'ne de veda eden Manchester United'da fatura Van Gaal'a kesiliyor.

"MANU, JOSE İLE 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI"

Old Trafford'da oynanan ve 2-1 kaybedilen Norwich maçının ardından United ile olan bağlantısı "sıfır" noktasına inen Van Gaal için kader haftası Boxing Day! Önce Stoke City ardından da Chelsea ile karşılaşacak olan Manchester United, bu iki karşılşamadan 6 puan çıkartamazsa Louis Van Gaal'in görevine son verecek ve takımı, Jose Mourinho 'ya teslim edecek.

Chelsea'nin Jose Mourinho'nun görevine son vermesinin ardından Mourinho ile Jorge Mendes vasıtasıyla ilk temasını kuran Manchester United, Portekizli teknik adam ile şu ana kadar resmi bir görüşme yapmasa da İngiliz basını, United'ın 2016'ya Mourinho yönetiminde gireceği yönünde "net" haberler ile manşetlerini süslemeye devam ediyor. İngiliz basını bu iddialarını bir adım daha ileriye taşıyarak, Jose Mourinho'nun Manchester United ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını da duyurdu.





VAN GAAL'E 7 MİLYON EURO TAZMİNAT

Jose Mourinho'nun menajerlik şirketinin de, "Jose Mourinho, teknik adamlık kariyerine ara vermeden devam edecek ve yaşamını da İngiltere'de sürdürecek açıklaması" United - Jose eksenli haberlerin dozajını daha arttırıyor. Norwich karşısında alınan yenilginin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Louis Van Gaal ise görevden alınacağı yönündeki haberler karşısında soğukkanlılığı koruyarak "Şu anda böyle bir endişe taşımıyorum. Ben çok başarılı bir teknik adamım ya da öyleydim" ifadelerini kullandı. Van Gaal ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Manchester United'ın Hollandalı teknik adama, 7 milyon avroluk tazminat ödemesi bekleniyor.

Kaynak : Sporx