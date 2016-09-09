Mou'dan şaşırtan Aguero açıklaması!

Merakla beklenen Manchester United- Manchester City derbisi yarın 14:30'da oynanacak. Kritik karşılaşma öncesinde basın mensuplarıyla buluşan United'ın Portekizli menajeri Jose Mourinho, City'nin yıldızı Sergio Aguero'nun 3 maçlık cezasının işlerini zorlaştıracağını iddia etti.

West Ham maçındaki hareketi sebebiyle federasyondan 3 maç ceza alan 28 yaşındaki forvet, ligde oynanan 3 maçta 3 gol atarak sezona oldukça formda bir giriş yapmıştı. Ancak Arjantinli yıldızın yokluğu Mourinho'yu korkutuyor...

Aguero'nun yokluğunun City'nin planlarını değiştireceğini ve maçı kendileri için daha fazla bilinmez yapacağını belirten Mourinho,

''Aguero oynamıyot ve olağanüstü seçeneklere sahipler. Şimdi daha zor olacak. Aguero oynadığında taktiklerini tahmin edebiliyorduk ama şimdi bilinmez bir durum var. Bu tahmin edilemezliği azaltmamız lazım'' diyerek, Aguero'nun yerine Kelechi Iheanacho, Raheem Sterling veya David Silva'nın Aguero'nun rolünü üstlenebileceğini dile getirdi.