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Mönchengladbach - Werder Bremen Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

Almanya kupasında Mönchengladbach ve Werder Bremen karşı karşıya geliyor zorlu geçecek bu mücadele 15 Aralık Salı günü oynanacak, karşılaşmaya ait tüm bilgileri sitemizde bulabilirsiniz , Mönchengladbach - Werder Bremen Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

Mönchengladbach - Werder Bremen Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri
 Almanya kupasında Mönchengladbach ve Werder Bremen karşı karşıya geliyor zorlu geçecek bu mücadele 15 Aralık Salı günü oynanacak, karşılaşmaya ait tüm bilgileri sitemizde bulabilirsiniz , Mönchengladbach - Werder Bremen Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri 

Gladbach, Bayern’i yendikten sonra iki resmi maçını kaybetti. Manchester City maçında çok iyi bir performans sergilediler ama Leverkusen maçında felaket bir oyun ortaya koydular. Bremen son iki maçta berabere kalarak kötü gidişata biraz olsun „dur“ dedi. „Gladbach deplasmanında şansımız var“ diyen Viktor Skripnik çok fazla rotasyona girmek istemiyor. Gladbach’ta Jantschke’nin çapraz bağları koptu ve sezonu büyük oranda kapattı.-FATİH DEMİRELİ

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MönchengladbachWerder Bremen
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