Mönchengladbach - Werder Bremen Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

Gladbach, Bayern’i yendikten sonra iki resmi maçını kaybetti. Manchester City maçında çok iyi bir performans sergilediler ama Leverkusen maçında felaket bir oyun ortaya koydular. Bremen son iki maçta berabere kalarak kötü gidişata biraz olsun „dur“ dedi. „Gladbach deplasmanında şansımız var“ diyen Viktor Skripnik çok fazla rotasyona girmek istemiyor. Gladbach’ta Jantschke’nin çapraz bağları koptu ve sezonu büyük oranda kapattı.-FATİH DEMİRELİ