Mirtha Sosa'dan Real Madrid'in Yıldızı Cristiano Ronaldo'ya inanılmaz teklif

Sıkı bir Real Madrid taraftarı olması ile tanınan Paraguaylı model Mirtha Sosa, son yaptığı açıklama ile ülke basınında gündem oldu. İspanyol takımının Portekizli yıldızı Ronaldo'ya büyük bir hayranlık duyduğunu belirten güzel model, "Onunla bir gece geçirmek için her şeyi vermeye hazırım" dedi.





SOKAKTA YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ

Hem özel yaşamı hem de oynadığı futbolla tüm dünyanın dikkatini çeken Cristiano Ronaldo'nun hayranlarından yana başı dertte. Portekizli yıldız yoğun ilgiden sokakta yürüyemez hale gelirken, Paraguaylı model Mirtha Sosa'nın ülke basınına verdiği demeçte kullandığı kendisi için kullandığı ifadeleri duyunca bir hayli şaşıracak.

"ONUNLA YATAN KADINLAR ÇOK ŞANSLI"

Güzel model, Paraguay basınına verdiği demeçte Real Madrid'e duyduğu hayranlığı dile getirirken, "Ronaldo'ya bayılıyorum. Onunla bir gece geçirmek için her şeyi vermeye hazırım. Onunla yatan kadınlar çok şanslı. O adeta futbolun tanrısı gibi ve beni kutsaması en büyük arzum" dedi.