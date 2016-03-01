Miroslav Stoch Bursaspor'da hayal kırıklığı yarattı!

Forma giydiği 17 maçta yalnızca 2 asistlik katkı sağlayan yıldız isim, hayal kırıklığı yaşattı.

Yeşil-beyazlı takımın sezon başında Fenerbahçe’den satış opsiyonlu kiraladığı Slovak oyuncu Miroslav Stoch, performansıyla beklentilerin altında kaldı. Bursaspor forması ile bu sezon ligde 17 maçta görev alan 26 yaşındaki oyuncu, gol sevinci yaşayamazken, yalnızca 2 golün asistini yaptı. Ligin 23. haftasında oynanan Eskişehirspor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alan Stoch, ligde son 4 haftada yalnızca 16 dakika şans buldu.

90 DAKİKA ÇIKARAMADI

Bu sezon ligde 17 maçta görev alan Slovak oyuncu, 9 karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkarken, bu karşılaşmaların tümünde oyundan alındı. Hiçbir karşılaşmada 90 dakika sahada yer alamayan Stoch, Çaykur Rizespor karşılaşmasında 87, Trabzonspor müsabakasında ise 89 dakika görev aldı.

Fenerbahçe ile oynanan iki karşılaşmada da sözleşmesinde yazan madde gereği sahada yer alamayan yıldız isim, Galatasaray karşılaşmasında kadroya giremezken, Başakşehir ve Eskişehirspor müsabakalarında ise yedek kulübesinde oturdu.

SATIŞ OPSİYONU 2,5 MİLYON EURO

Yeşil-beyazlı kulübün Fenerbahçe’den satış opsiyonu ile kiraladığı Slovak oyuncunun opsiyon bedeli ise 2,5 milyon Euro olarak belirlenmişti. Maddi anlamda zor günler geçiren Bursaspor Kulübü’nün beklentilerin uzağında kalan 26 yaşındaki oyuncunun satış opsiyonunu kullanması beklenmiyor.

Kaynak : İHA