Mircea Lucescu'ya banka şoku

Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta'nın seçim vaadi olan tecrübeli hoca Lucescu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Trabzon'dan kimseyle görüşmediğini söylemişti. Başkan, Luce defterinin şimdilik kapandığını duyururken, başarılı teknik adam "Başkan benim adımı seçimde kullandı. Ama ben kimseyle pazarlık yapmadım" ifadeleriyle Usta'ya tepki göstermişti. Ancak bu operasyonun perde arkasından çok farklı bir olay çıktı.
Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta'nın seçim vaadi olan tecrübeli hoca Lucescu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Trabzon'dan kimseyle görüşmediğini söylemişti. Başkan, Luce defterinin şimdilik kapandığını duyururken, başarılı teknik adam "Başkan benim adımı seçimde kullandı. Ama ben kimseyle pazarlık yapmadım" ifadeleriyle Usta'ya tepki göstermişti. Ancak bu operasyonun perde arkasından çok farklı bir olay çıktı.