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Mircea Lucescu'ya banka şoku

Adı son zamanlarla Trabzonspor ile anılan ve anlaşma sağlanamayan Mircea Lucescu 20 milyon euro parasının Ukrayna'da bir bankada rehin alındı

Mircea Lucescu'ya banka şoku

 Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta'nın seçim vaadi olan tecrübeli hoca Lucescu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Trabzon'dan kimseyle görüşmediğini söylemişti. Başkan, Luce defterinin şimdilik kapandığını duyururken, başarılı teknik adam "Başkan benim adımı seçimde kullandı. Ama ben kimseyle pazarlık yapmadım" ifadeleriyle Usta'ya tepki göstermişti. Ancak bu operasyonun perde arkasından çok farklı bir olay çıktı.

PARALAR KULÜP BAŞKANI RINAT AHMEDOV'UN BANKASINDA

Luce'nin agresif tavrının Ukrayna'da yaşadığı sorunlarla alakalı olduğu öğrenildi. 2004'ten beri Shakhtar'ı çalıştıran Luce'nin toplam 20 milyon Euro'sunun kulüp başkanı Rinat Ahmedov'un bankasında rehin kaldığı ve Ukrayna hükümetinin para transferine kısıtlama getirdiği belirtildi. Devletin "Yılda en fazla 500 bin Euro ödeyebiliriz" demesinin ardından tecrübeli hoca büyük yıkım yaşadı.

20 MİLYONUN TAMAMINI 111 YAŞINDA ALABİLİYOR!

Şu anda 71 yaşında olan Lucescu, Ukrayna hükümetinin hesabına göre parasının tamamını 40 yıl sonra ancak 111 yaşına geldiğinde alabilecek! Yaşananlar nedeniyle bunalıma giren ve hakkında çıkan transfer iddialarına ateş püsküren Rumen hocanın, parasını alamama endişesi yaşadığı ifade edildi. (Kaynak: Habertürk)
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Mircea Lucescu
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