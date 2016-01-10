Mircea Lucescu Türk basınına büyük sitem etti

Trabzonspor'un gündeminde yer aldığı ileri sürülen tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu önemli açıklamalarda bulundu.



TRT Spor'a demeç veren Shakhtar Donetsk'in hocası şu ifadeleri kullandı:



'Ayrılmak gibi düşüncem yok'



"Türk medyası benimle ilgili nasıl yalan haber yapabiliyor? Trabzonspor’dan hiç kimseyi aramadım, hiçbir yere gitmedim, kimseyle pazarlık yapmadım ve de kimseye verdiğim bir söz yok. Hep söyledim, yine söyüyorum, şu anda önceliğim Shakthar. Burada devam ediyorum, Ukrayna Ligi’nde liderim ve Avrupa Ligi’nde oynuyorum. Şimdilik ayrılma gibi bir düşüncem yok. Türk basınını anlayamıyorum. Sözleşme imzaladığım haberlerini uyduruyorlar. Bu haberler doğru değil, hepsi yalan!"



'Hep aynı şeyler!'



"Başkan Muharrem Usta, adımı seçimde kullandı. Normal şartlarda şimdi beni ikna etmeye çalışması gerek, fakat bu başka bir sorun, bu onun problemi. Basın, sözleşme imzaladığımı, bazı taleplerim olduğunu nasıl yazabilir? Her yıl aynı şeyler! Başka takımlarla da ismin anılınca aynısı oluyor."



'Türk basınına çok kızgınım!'



"Bir medya kuruluşu yalan haber yaratıyor, diğerleri de ondan alıyor. Sonra o haber Ukrayna’da çıkıyor. Buradaki insanlar da benim doğru söylemediğimi, yalan konuştuğumu düşünüyor. Bu yüzden Türk medyasına çok kızgınım."



'Neler olacak göreceğiz'



"Sezon sonunda sözleşmem sona erecek, ne olacağını o zaman göreceğiz. Ancak bu benim problemim. Türkiye’de medyanın problemi değil. Bu süre içinde medyadaki her haber bana çok büyük sorun yaratıyor. Başkanımla, kulübümle, futbolcularımla, taraftarlarla ve buradaki basınla sorun yaşıyorum."