Mircea Lucescu Trabzonspor'dan öyle bir şey istedi ki!

Mircea Lucescu'nun özellikle mali konulardaki talepleri, bordo-mavili yönetim tarafından kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle gerçekçi bulunmadı. Tecrübeli çalıştırıcının 100 milyon Euro'luk (316 milyon TL) bütçenin yanı sıra oğlu Razvan'ın da Trabzonspor'da görev almasını şart koştuğu öğrenildi.

ŞAŞKINLIK YARATTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Takımı yeniden yapılandırıp kulübün 50. kuruluş yıl dönümünde şampiyonluğa taşıyacak bir ismi teknik direktörlüğe getirmeyi hedefleyen Trabzonspor'un çiçeği burnunda yönetimi, bu doğrultuda listenin başına koyduğu Mircea Lucescu ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Ama Rumen çalıştırıcının özellikle bütçe konusundaki talepleri büyük şaşkınlık yarattı.

MAGATH'LA DA MASAYA OTURDULAR

Lucescu'nun bordo-mavililerden 100 milyon Euro'luk bütçe istediği, ayrıca oğlu Razvan Lucescu'nun da Trabzonspor'da antrenör olarak görev almasını şart koştuğu öğrenildi. Ancak, 100 milyon Euro'luk rakam kulübün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı nedeniyle gerçekçi bulunmadı. Bordo-Mavililerin Felix Magath ile de masaya oturduğu öğrenildi.