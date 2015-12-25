Mircea Lucescu ile anlaştılar yeni takımı belli oldu!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, camiaya söz verdiği Mircea Lucescu'yu takımın başına getirmek için çok önemli bir adım attı. Romanya'ya giderek Lucescu ile masaya oturan başkan Usta, kulüple ilgili hazırladıkları projeleri tek tek anlattı. Ekonomik olarak da kulübü rahatlatacak adımlardan Lucescu'ya bahseden Usta, takımda kaliteli futbolcular bulunduğuna ve özellikle alt yapıdan da birçok ismin gelecek vaat ettiğine vurgu yaptı.

PRENSİPTE ANLAŞTILAR

Sabah'ın haberine göre; Özelikle, "50. yılda şampiyonluğa" ve "Akyazı Stadı" projelerini beğenen Lucescu, kulübün koyulan hedeflere ulaşması için bütçenin yüksek olması gerektiğine de vurgu yaptı. Prensipte anlaşan taraflar Mayıs ayı için sözleşti. Bu süre zarfında Lucescu da kulübü Shakhtar Donetsk ile görüşecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rumen teknik adamın, "Kulübümle masaya oturmadan kesin olarak anlaşmam doğru olmaz" dediği kaydedildi.

SEZON SONUNA KADAR TEKELİOĞLU!

Bu arada yönetimden bazı isimlerin teknik direktör Sadi Tekelioğlu ile sezon sonuna kadar devam edilmesi fikrine de sıcak baktığı ancak buna tepki gösterenlerin de olduğu belirtildi. Yapılacak yönetim toplantısında bu durum karara bağlanacak.

İSTİKRARIN ADI LUCESCU

Galatasaray'da kariyerine 2000'de UEFA Süper Kupa mutluluğu ile başlayıp, ikinci sezonunda Süper Lig'de de ipi göğüsleyen Lucescu daha sonra görev yaptığı Beşiktaş'ta 2002-2003 sezonunda şampiyonluk yaşadı. Türkiye'den 2003-2004 sezonu sonunda ayrılan Rumen hoca Ukrayna'nın yolunu tuttu. 70 yaşındaki teknik adam, 13 sezondur çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i 9 kez lig şampiyonu yaparken son 5 sezon da aralıksız olarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Ayrıca Shakhtar'la UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandı.