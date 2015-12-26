Mircea Lucescu gelmek için şart koşuyor

Trabzonspor, teknik direktör arayışlarını sürdürürken Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu ile büyük oranda anlaştı. Ancak Lucescu'nun 'ben gittikten sonra oğlum takımın başına geçer' şartı karşısında şaşıran bordo mavili yöneticiler, durumu değerlendirmek için süre istedi.





BÜYÜK ORANDA ANLAŞILDI

Trabzonspor'da teknik direktör belirsizliği büyük bir oranda ortadan kalktı. Mircea Lucescu ile sezon sonu için büyük oranda anlaşma sağlayan başkan Muharrem Usta, detaylar için yönetim ile bir görüşme yapacak. Bu toplantıda Lucescu'ya ödenecek olan ücret ve yeni transferlerin maliyeti masaya yatırılacak.

2 YIL SONRA SPORTİF DİREKTÖR!

Bu arada Rumen teknik adamın Usta ile yaptığı görüşmenin detaylarını da SABAH ortaya çıkardı. Lucescu'nun yapılan görüşmede, "Mevcut kulübüm ile güzel şekilde ayrılmak istiyorum. Bu anlaşma gerçekleştiği takdirde 2 yıl takımı ben çalıştırırım ardından ise sportif direktör olurum. Bu sürenin sonunda ise oğlum Razvan Lucescu da benimle olur ve takımın başına o geçer" şartını koştuğu öğrenildi.

RAZVAN MASAYA YATIRILDI

Yunanistan'da Skoda Xanthi'yi çalıştıran Razvan Lucescu, 46 yaşında ve eski bir futbolcu. Razvan'nın 2 yıl sonra takımın başına geçmesi önerisi yönetimin kafasını karıştırırken, maliyet hesabı da yapılacak. Lucescu ile anlaşmanın kesinleşmesi durumunda yönetim kurulu, tecrübeli teknik adamın yanına tecrübe kazanması için yerli ve genç teknik adamlar da koyacak.

2 OCAK'A KADAR İZİN

Trabzonlu futbolculara Kasımpaşa ile oynayacakları maçın ardından 2 Ocak'a kadar izin verilecek. Belirlenen tarihte Trabzon'da toplanacak olan bordo-mavililer devre arası kamp çalışmalarını da burada yürütecek.





GOLÜNÜ ATTI, İLK 11'E GİRDİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda grupta oynadığı ilk iki maçı kazanan Trabzonspor, ligde de bir seri yakalamak istiyor. Bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan bordo-mavililer, bu maçta 3 puanı alıp ligde devre arasına moralli girmeyi amaçlıyor. Teknik Direktör Sadi Tekelioğlu, Cardozo'nun sakatlığında formsuz N'Doye'u kadroya almayarak, oyuna sonradan girdiği iki maçta da gol atan Muhammet Beşir'i bu maçta sahaya sürecek. Cezası affedilen Deniz Yılmaz da kadroda.

(Kaynak: Sabah)