Mircea Lucescu'dan Trabzonspor için Şok Açıklama

Hemen her dönemde Türkiye'nin gündemine gelen ve son olarak da Trabzonspor'un yeni başkanı Muharrem Usta'nın "Önümüzdeki sezon büyük bir ihtimalle beraber çalışacağız." dediği Mircea Lucescu, Ukrayna basınına uzun bir röportaj verdi.





"TÜRKİYE'DE OYUNCULARIN GELİŞİMLERİNE İZİN VERİLMİYOR"

Daha önce kariyerinde çalıştırdığı bir çok takımda, önemli oyuncular keşfedip büyük takımlara gönderdiklerini ifade eden Lucescu, "Türkiye'de de çalıştım ancak orada organizasyon yapısı çok farklı. Kulüplerin başkanları iki yıllığına seçiliyor ve hemen yıldız oyuncu transfer ediyorlar, oyuncuların gelişimlerine izin verilmiyor. Başkanlar için sadece, ismi büyük oyuncular gerekiyor ve bu oyuncular için büyük paralar harcanıyor. Türkiye'de kulüplerin borçlarının 100 milyon euro olması önemsiz, başkanlar bu durumla ilgilenmiyor" dedi.

"SHAKHTAR'DA MUTLUYUM"

Galatasaray ve Beşiktaş'ta çalıştığı dönemler hakkında da bilgiler veren Lucescu, "Galatasaray'da şampiyonluk kazandım ve iki yıl daha sözleşmem vardı ancak yeni başkan ve ekibi gelince Fatih Terim ile anlaştı ve beni gönderdi. Galatasaray'da yaşadığım benzer bir durumu Beşiktaş'ta da yaşadım. Başkan ile asbaşkan arasında bir kavga vardı ve oradan da ayrıldım, Shakhtar'a geldim. Buradan da hiç ayrılmadım, her zaman Shakhtar'da mutluydum ve sanırım, kimse de benim ayrılmam gerektiğini düşünmüyordur" şeklinde konuştu.

"BENİM FELSEFEM İŞTE BU..."

Son yıllarda Shakhtar'ın bir futbol kultürü oluşturduğunu ifade eden Rumen teknik adam, "Buraya ilk geldiğim zaman belirli bir futbol kultüründen söz etmek pek de mümkün değildi ancak şu anda bu kulübün bir kültürü ve oyun felsefesi var. Shakhtar'ın değişen felsefesi, Ukrayna futbolunu hatta milli takımını da etkiledi. Geçtiğimiz sezon Douglas Costa ve Adriano takımdan ayrıldı, bu iki oyuncu da bizim yatırım yaptığımız isimlerdi. Benim felsem de Avrupa'nın en iyi takımları ile oyuncularımızı temas haline getirtmek var ve oyuncular belirli bir seviyeye geldikten sonra da Avrupa'nın büyük takımlarına gitmek için onları engellemek anlamsız" dedi.

"OYUNCU SATMAKTAN KORKMUYORUZ"

Alex Teixeira'nın da sezon sonunda Shakhar'dan ayrılma durumu olduğunu ifade eden Lucescu, "Alex'in takımdan ayrılacak olması beni korkutmuyor. Alex'ten memnunum ve kendisi diğer oyuncularımız gibi Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde oynayacak. Elbette kolay değil ancak bu tarz satışlarda kulüp de ekonomik olarak rahatlık seviyesine ulaşıyor. Oyuncu satmaktan korkmuyoruz, aksine iyi oyuncular yetiştirmeye devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.