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Mircea Lucescu'dan sürpriz karar İstanbul'a geliyor

Trabzonspor'un yeni başkanı Muharrem Usta önümüzdeki günlerde Mircea Lucescu ile istanbul'da bir araya gelmeyi planlıyor, gelecek sezon için görüşme yapacağı öğrenilen Usta başarılı teknik adamı ikna etmeye çalışacak

Mircea Lucescu'dan sürpriz karar İstanbul'a geliyor
 Trabzonspor'un yeni başkanı Muharrem Usta önümüzdeki günlerde Mircea Lucescu ile istanbul'da bir araya gelmeyi planlıyor, gelecek sezon için görüşme yapacağı öğrenilen Usta başarılı teknik adamı ikna etmeye çalışacak
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, adaylık sürecince Mircea Lucescu ile görüştüğünü, sezon sonunda Rumen teknik adamın bordo-mavili takımın başına geçme ihtimalinin olduğunu söylemişti.

Şu anda Shakhtar Donetsk’i çalıştıran başarılı hocanın, önümüzdeki hafta içinde Türkiye’den aldığı bir davet için İstanbul’a geleceği, bu sırada Başkan Usta ile görüşeceği öğrenildi.

Trabzonspor Kulübü Basın Sözcüsü Asım Örem, yönetim kurulunun ilk toplantısında, teknik direktör Sadi Tekelioğlu ile ligin ilk yarının bitimine kadar çalışma kararı alındığını açıkladı.

Kaynak : Haberturk
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TrabzonsporMuharrem UstaMircea Lucescu
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