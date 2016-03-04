Millilerimizin İngiltere karşısında önemli sınavı!

Tarihinde İngilizlere gol atma başarısı gösteremeyen A Milli Takım, 2016 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 22 Mayıs 2016 Pazar günü İngiltere'yle bir hazırlık maçı oynayacak.



MİLLİ TAKIM, İNGİLTERE İLE KARŞILAŞACAK

A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Şampiyonası, İngiltere ile özel bir karşılaşma yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2016 Avrupa Şampiyonası hazırlık sürecinde oynanacak tüm karşılaşmalar ve tercih edilen rakipler, milli takımımızın hazırlık stratejileri için hiç kuşku yok ki çok büyük önem arz etmektedir. Hazırlık dönemi planlama çalışmaları sürerken, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan gelen hazırlık karşılaşması teklifi; uygun bir tarih bulunması için yapılan karşılıklı değerlendirmeler sonucu kabul edilmiştir. Federasyonumuz, herhangi bir kulübümüzün hakkına dokunmadan, herhangi bir kulübümüzü mağdur etmeden, Spor Toto Süper Lig'deki yarışma dengelerini bozmadan ve A Milli Takımımızın geniş kadrosundan faydalanılarak bu karşılaşmanın 22 Mayıs 2016 tarihinde Manchester kentinde oynanmasının uygun olacağını düşünmüştür" denildi.

TÜRKİYE'NİN İNGİLTERE'YE KARŞI GALİBİYETİ YOK

A Milli Takım tarihinde İngiltere'yle 10 kez karşı karşıya geldi. Tamamı resmi olan bu müsabakaların ikisi beraberlikle sonuçlanırken, 8 karşılaşma İngiltere'nin galibiyetiyle sonuçlandı. 22 Mayıs'ta oynanacak karşılaşmayla A Milli Takım tarihinde İngiltere'yle ilk kez özel bir maçta karşı karşıya gelmiş olacak.

İngiltere'yle tarihimizde oynadığımız maçlar şöyle:

11.10.2003 Türkiye: 0 - İngiltere: 0 (Avrupa Şampiyonası 2004 Grup Eleme)

02.04.2003 İngiltere: 2 - Türkiye: 0 (Avrupa Şampiyonası 2004 Grup Eleme)

31.03.1993 Türkiye: 0 - İngiltere: 2 (Dünya Şampiyonası 1994 Grup Eleme)

18.11.1992 İngiltere: 4 - Türkiye: 0 (Dünya Şampiyonası 1994 Grup Eleme)

16.10.1991 İngiltere: 1 - Türkiye: 0 (Avrupa Şampiyonası 1992 Grup Eleme)

01.05.1991 Türkiye: 0 - İngiltere: 1 (Avrupa Şampiyonası 1992 Grup Eleme)

14.10.1987 İngiltere: 8 - Türkiye: 0 (Avrupa Şampiyonası 1988 Grup Eleme)

29.04.1987 Türkiye 0 - İngiltere: 0 (Avrupa Şampiyonası 1988 Grup Eleme)

16.10.1985 İngiltere: 5 - Türkiye: 0 (Dünya Şampiyonası 1986 Eleme)

14.11.1984 Türkiye: 0 - İngiltere: 8 (Dünya Şampiyonası 1986 Grup Eleme)