Milli Takım'ın EURO 2016 Şarkısı - Serdar ortaç Biz bitti demeden bitmez Dinle

Fransa'da düzenlenecek olan EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Milli Takım için hazırlanan şarkı yayınlandı.

"BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

Euro 2016'da kullanılması için tribünleri coşturacak tarzda hazırlanan şarkı görücüye çıktı. Serdar Ortaç tarafında seslendirilen 'Bitti Demeden Bitmez' isimli şarkı kısa sürede beğenileri topladı. Ünlü sanatçı Serdar Ortaç Euro 2016 için hazırladığı şarkıyla birlikte tüm telif hakkını da federasyona devretti.

TERİM'İN SÖZÜNDEN ESİNLENDİ

Serdar Ortaç'ın seslendirdiği ve Fatih Terim'in "Biz bitti demeden bitmez" sözünden esinlenen şarkıda Türkiye'nin tüm yörelerine ait ezgiler kullanıldı. Milli Takım şarkısı, özellikle sosyal medyada büyük beğeni topladı.