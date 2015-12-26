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Milli Takım EURO 2016'da Adeta Cennete Düştü

EURO 2016'ya ddirek katılarak Türk milletini sevince boğan takımımız turnuva öncesi kamp dönemi için deniz manzaralı bir otel tesis edildi

Milli Takım EURO 2016'da Adeta Cennete Düştü
 EURO 2016'ya ddirek katılarak Türk milletini sevince boğan takımımız turnuva öncesi kamp dönemi için deniz manzaralı bir otel tesis edildi
EURO 2016'da mücadele edecek olan A Millliler'in Fransa'da turnuva öncesi kamp yapacağı otel belli oldu. Paris'te yapılan kura çekiminin ertesi günü, Fransa'nın çeşitli otellerini inceleyen ve bir rapor hazırlayan Milli Takım Heyeti, konaklayacakları otelin kararını verdi: Dolce Fregate Provence....

DENİZ MANZARALI

Güney Fransa'da Marsilya'nın dışında bulunan otel, golf tesisisinin yanı sıra, deniz manzarasıyla kendisine hayran bıraktırdı. Turnuva öncesinde 400-1000 Euro arasında satışa sunulan odaların tükendiği tesis, konumuyla ayyıldızlılara konfor yaşatacak.

400 İLA 1000 EURO

Golf tutkusuyla bilinen TFF başkanı Yıldırım Demirören de bu mükemmele yakın hizmet sunan otelin seçiminde etkili olmuş olabilir. Otel turnuva öncesi tarihler için şimdiden dolmuş bile... Oda fiyatlarıysa 400 ilâ 1000 euro arasında değişiyor.

İşte Cote d'Azur bölgesinde bulunan ve Milliler'e rüya gibi bir kamp imkanı sunacak otelden fotoğraflar...











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Anahtar Kelimeler:
FransaEuro 2016Mitti Takım
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