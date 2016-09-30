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Milli Takım'da önemli prim değişikliği!

Ve Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım oyuncularına uygulanan prim yönetmeliğinde değişiklik için gerekli adımları attı. Fransa’da düzenlenen EURO 2016’da koskoca turnuvayı bize zehir eden ‘prim krizi’ günlerce konuşulmuş, futbolculara verilen dudak uçuklatan paralar .

Milli Takım'da önemli prim değişikliği!

Ve Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım oyuncularına uygulanan prim yönetmeliğinde değişiklik için gerekli adımları attı.

Fransa’da düzenlenen EURO 2016’da koskoca turnuvayı bize zehir eden ‘prim krizi’ günlerce konuşulmuş, futbolculara verilen dudak uçuklatan paralar sporseverlerin tepkisini çekmiş ve yine bu olay Ay-Yıldızlılar’ın hocasını ve en iyi oyuncusunu karşı karşıya getirmişti... Kamuoyunun tepkisine daha fazla kayıtsız kalamayan ve sütten ağzı yanan TFF yönetimi, ‘bol kepçe’ dönemini sona erdirdi.

TFF, daha önce milli oyunculara ve teknik heyete her beraberliğin ve galibiyetin yanı sıra gruptan çıkma ve şampiyonalara katılmalarda da ekstra primler ödüyordu. Ancak yaşanan son olaylardan ders çıkaran ve kamu vicdanını da göz önünde bulunduran Federasyon yetkilileri, beraberlik ve galibiyetlere artık prim vermeme kararı alırken, futbolculara ve teknik heyete sadece hedef organizasyonlara katılım hakkı kazanmaları halinde prim dağıtılacağı öğrenildi. Prim miktarnın ise eskisi gibi uçuk rakamlar olmayacağı ve kimseyi isyan ettirmeyecek seviyede olacağı kaydedildi.

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MİLLİ TAKIM Haberleri
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