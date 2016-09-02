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Milli Takım'da flaş değişiklik!

TFF, A Milli Takım kadrosunda yer alan Salih Uçan, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci'nin Ümit Milli Takım'a gönderildiğini duyurdu.

Milli Takım'da flaş değişiklik!

 TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşma için bugün Zagreb'e gidecek A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

A Milli Takım'ın 27 kişilik kadrosunda yer alan Salih Uçan, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci, 6 Eylül'de UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde Belarus ile oynayacak Ümit Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi. Üç futbolcu, sabah saatlerinde Ümit Milli Takım'ın Ankara'daki kampına katıldı.

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