Milli Takım'da Fernandao ve Donk sürprizi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.



Demirören'in açıklamalarında öne çıkan sözleri şöyle;

"KULÜPLERİMİZİN TOPLAM BORCU 3.5 MİLYAR LİRA. BU ÇOK BÜYÜK BİR RAKAM"

Yasayla beraber muhakkak kulüplerimizin borçlarının belli bir vadeye bağlanarak yapılandırılması bekleniyor.

Kulüplerimizin mali yapıları maalesef bozuk ve her geçen gün de borçlanarak gidiyorlar maalesef.

PTT 1. Lig kulüplerinde mali açıdan toparlanma var, ancak Spor Toto Süper Lig kulüpleri için aynı durum geçerli değil.

Kulüplerimizin toplam borcu 3.5 milyar lira. Bu çok büyük bir rakam.

Önümüzdeki sene toparlanma olmazsa, maalesef birçok kulübümüz Avrupa Kupaları'na katılamayacak.

Yeni çıkacak yasada yöneticiler de sorumlu olacak.

"DERBİLERDE DEPLASMAN YASAĞININ KALKMASINA HAZIR DEĞİLİZ"

Seyirci ortalamasının düşük olduğuna inanmıyorum. Bakmamız gereken, seyirciyi futbola nasıl çekeriz. Bu herkesin görevi.

Passolig'den ötürü seyirci ortalamasının düşük olduğunu düşünmüyorum.

UEFA ile de futbolla olan ilgiyi nasıl arttırabiliriz konusunda çalışmalar yapıyoruz.

Futbolun sadece sahada oynandığını ve futbolun bir şov olduğunu kabul edip, adet haline getirirsek, futbol ortamı güzelleşir.

Giden seyircinin futbola kattığı ne? Meşale atmak, rakibe küfür etmek, olay çıkarmak.

Derbilerde deplasman yasağının kalkmasına hazır değiliz.





"DEVŞİRME OYUNCUNUN A MİLLİ TAKIM'DA BİR ZARARI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Yabancı kuralı başlamadan önce takım başına oynayan ortalama yabancı sayısı 4.5 idi, şimdi ise 6.5

A Milli Takım'da yaş ortalaması en genç milli takımlardan biri.

Soma'da tesisimiz açılıyor. Antalya'da da tesis yapacağız. Kulüplerimizin de tesisler yapması lazım.

Devşirme oyuncunun A Milli Takım'da bir zararı olacağını düşünmüyorum. Hocamızın takdirine bağlı.

Devşirme oyuncu, şu an neredeyse bütün milli takımlarda var.

Fernandao ve Donk'a kapı açık.

Uluslararası turnuvalarda kalıcı olmak istiyoruz. Buna istinaden, bazı yabancı oyuncular da devşirilebilir tabii ki ileride.

"HERKESİN KAVGA ORTAMINDAN KAÇMASI LAZIM"

Sezon başında maç günleri ile maç saatlerinin açıklanması, güven ortamı yarattı.

Herkesin kavga ortamından kaçması lazım.

Göreve geldiğimizde bütçemiz 240 milyon idi. Şimdi 411 milyon TL. Bu da sponsor gelirlerimizi arttırdığımızdan ötürü oldu.

"HAKEMLERİMİZİN EĞİTİMİNE ÖNEM VERİYORUZ"

Sayın Gümüşdağ'ın beyanatlarına katılıyorum. Hakem hataları oldu ilk yarıda. Ancak hakemi değil, hataları tartışmak lazım.

Türk futbolunda bir devrim yaptık. Profesyonel hakemlik sürecine geçtik. Seneye üst klasman hakem sayısı 38'den 22'ye düşecek.

Hakemlerimizin eğitimine önem veriyoruz. Ancak artık hakemleri değil, hatalarını konuşalım sadece. Hakem hatası hep olacak.

UEFA'nın Mart'ta toplantısı var, tahminen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde gol teknolojisi uygulanması kararı alınacak. Dolayısıyla, önümüzdeki yıl biz de gol teknolojisini uygulamayı düşünüyoruz.

Jaap Uilenberg dönemi bitti; Roberto Rossetti geliyor. Collina ile temaslarımız var. Arada o da gelecek buraya.

Hata yapılınca üzülmüyor muyuz? Ben maçı seyrederken hakemleri seyrediyorum. Aman hata yapmasınlar. Bu hatalar oldu evet. Sayın MHK Başkanımız Kuddusi Müftüoğlu açıkladı. Hatalar geçen sene ile aynı oranda oldu. Bir kasıt yok ama kesinlikle. Trabzonspor aleyhine çok hata oldu maalesef. Biraz da Kasımpaşa'nın... Ama kendilerine kimse kasti bir hareket yapmadı. Zaten MHK bu hakemleri o şekilde değerlendirdi ve cezalarını verdi. 38'den 22'ye düşmesi hakem sayısının çok büyük bir devrim zaten. Belirli hakemler ceza olarak alt klasmana düşecek. Profesyonel hakemlik verildi; para alıyor diye bir şey yok. Başarılı olmak zorundalar. Başarılı olamazlarsa sözleşmeleri feshedilecek. MHK buna göre sözleşmeleri feshedebilecek. Bunların hepsi eğitimle olacak. Hakemlikte gelişme var ama... Hatalar olabilir ama gelişme var.

Hakemlerin kalitesini arttırabilmek için burada sıcak bir ortam yarattık zaten. Onlar dışa açılmaktan çekiniyor olabilirler. Başkan olarak ben onlara söyledim. Beyniniz ne diyorsa yapın; akşam yattığınız zaman vicdanınız rahat olsun dedim. Onlara çok yetki verdik. Sonuna kadar arkalarındayız. Onun haricinde kamuoyundan gelecek sıcak mesajlar; onları sıcak yere itecektir. Basının paslaşması lazım. TV programlarında hakemlerin hatalarından daha çok kişilikleri konuşuluyor. İki tarafın da birbirine sıcak olması lazım. Sahadaki futbolcunun hakemin hem hakem; hem de ağabeyi olduğunu bilmesi lazım.





Her futbol projesini Fatih Terim ile konuşarak gerçekleştiriyoruz.

"ANTRENÖR SEÇİMİ, CAMİAYI İLGİLENDİREN BİR KULÜP"

Sürekli antrenör değişmesi, tasvip etmediğimiz bir olay. Antrenörlerin de sözleşmelerini sağlam yapmaları gerekli.

Antrenör seçimi, camiayı ilgilendiren bir kulüp. O yüzden biz içine ne kadar dahil olabiliriz, bunu değerlendireceğiz.

"STATLARIN ZEMİNLERİ KULÜPLERE AİT. O YÜZDEN KULÜPLER SORUMLUDUR"

Statların zeminleri kulüplere ait. O yüzden kulüpler sorumludur. Biz her sezon başında stadyumlara denetçi gönderiyoruz.

Kulüplerin zemine önem verme zihniyetini geliştirmeleri ve bu konuya önem vermeleri lazım.

"SENEYE TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ SAYISINDA AZALTMAYA GİDEBİLİRİZ"

Türkiye Kupası'na sahip çıkmayı herkesin kendine görev edinmesi lazım.

Seneye Türkiye Kupası'nda maç sayısında azaltmaya gidebiliriz. Yayıncı kuruluş ile de bunu konuşacağız.

"YAYIN İHALESİNİ KULÜPLERİN YAPMASINA SICAK BAKIYORUM"

1.5 yıl sonra naklen yayın ihalesi var. Yayın ihalesini kulüplerin yapmasına sıcak bakıyorum.

"EURO 2016'DA ZOR RAKİPLERLE OYNAYACAĞIZ. BİZ DE ONLAR İÇİN ZOR RAKİBİZ"

Küme düşme ve şampiyonluk erkenden belli olursa, EURO 2016 hazırlık dönemi için ligleri 1 hafta öne çekmek istiyoruz.

EURO 2016'da zor rakiplerle oynayacağız. Biz de onlar için zor rakibiz.

Önemli olan her kupaya katılan, kalıcı bir milli takım yaratmak.

Milli Takım'da güzel bir jenerasyon yakaladık.





"ANTALYA'DA "FUTBOL VADİSİ" KURACAĞIZ"

Bizim için en önemli şeyler; futbolun gelişmesi, tesisleşme ve kulüplerimizin mali tablolarını düzeltmesi.

Antalya'da "Futbol Vadisi" kuracağız.

Türk futbolunda devrim yapılıyor. Zaman alacak ama mutlu sona ulaşacağız.

Yeni statların hepsinde milli maç yapmaya çalışacağız. Önemli olan milli takım taraftarı oluşturmak. Konya'da bu gerçekleşti.

Elimde sihirli değnek olsa bütün tesisleri yaparım, mali düzenleri iyileştiririm ve altyapıya yatırım yaparım.

Kulüplerimizin altyapılarından da futbol yetişmesi, bir diğer önem verdiğimiz şeylerden biri.