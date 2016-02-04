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Milli futbolcu Suat Mamat hayata gözlerini yumdu

Dünya kupalarında ilk golümüzü atarak tarihe geçen Galatasaray ve Beşiktaş forması giyen efsane isimlerden Suat Mamat 85 yaşında hayatını kaybetti

Milli futbolcu Suat Mamat hayata gözlerini yumdu

 Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski milli futbolcularından Suat Mamat, hayatını kaybetti. Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Eski milli futbolcularımızdan Sayın Suat Mamat'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, Türk futboluna ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.


TFF'DEN DE TAZİYE YAYIMLANDI

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, 'Vefat ve başsağlığı' başlığı ile yapılan açıklamada da FIFA Dünya Kupası Finalleri tarihindeki Türkiye'nin ilk golünü atan isim olarak belirtilirken şu ifadele yer verildi:

"A Milli Takım eski oyuncusu ve TFF Yönetim Kurulu eski üyelerinden Suat Mamat'ın hayatını kaybettiğini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 26 kez A Milli Takım forması giyen Suat Mamat, FIFA Dünya Kupası Finalleri tarihindeki ilk golümüzü de atmıştı. Merhum Suat Mamat'a Allah'tan rahmet, ailesi, tüm sevenleri ve futbol ailesine başsağlığı dileriz."
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