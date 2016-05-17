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Milli Futbolcu Enes Ünal’a 3 Maç Ceza Verildi!
Hollanda’nın NAC Breada kulübünde futbol giyen milli futbolcu Enes Ünal’a yarı final maçında gördüğü kırmızı karttan sonra 3 maç oynamama cezası geldi.
17 Mayıs 2016 Salı 16:55
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Enes Ünal’a, biri şartlı bir yıl ertelenmek üzere 3 maç ceza verildiği bildirildi.
Breda ekibi, cezaya itiraz edeceğini duyurdu. Dün Eindhoven ile oynanan Yükselme Grubu yarı final rövanş maçının ikinci yarısında forma şansı bulan Enes Ünal, oyuna girdikten 6 dakika sonra
rakibine yaptığı hareketten dolayı kırmızı kart görmüştü.
Federasyonun verdiği cezanın değişmemesi halinde Enes Ünal, takımının finalde Willem II ile yapacağı iki maçta forma giyemeyecek.
Breda, iki maç sonunda Willem II’yi elediği takdirde birinci lige çıkacak.
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