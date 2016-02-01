Milano Derbisinde Milan İnter'e Acımadı!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında oynanan Milano derbisinde Milan, Inter'i 3-0 mağlup etti.



İLK YARIDA TEK GOL

San Siro Stadı'nda oynanan ve hakem Antonio Damato'nun yönettiği müsabakayı yaklaşık 77 bin futbolsever izledi. Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takım Milan'ın kontrolünde geçerken, konuk Inter ani ataklarla gol aradı. 35. dakikada sağ kanattan gelişen Milan atağında, Keisuke Honda'nın altıpasa ortaladığı topa iyi yükselen Milan stoperi Brezilyalı Alex Dias da Costa, kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Karşılaşmanın ilk yarısını Milan 1-0 önde tamamladı.





MILAN, İKİNCİ YARI AÇILDI

68. dakikada Interli Mauro Icardi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Donnaruma topu çeldi. Topa tekrar hamle yapmak isteyen Icardi, Alex'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı direğe nişanladı ve mavi-siyahlı takım beraberlik şansını geri tepti.

Inter'in yakaladığı bu fırsattan 3 dakika sonra gelişen Milan atağında Niang topu soldan ceza sahası içine ortaladı. Ceza sahası içinde müsait durumdaki Carlos Bacca, Milan'ın ikinci golünü kaydetti: 2-0

77. dakikada Inter defansında Davide Santon'un yaptığı hata sonrasında topla buluşan Honda, meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki M'baye Niang'a çıkardı. Niang'ın ilk şutunda kaleci Samir Handanovic topu çıkarırken, ikinci kez önüne düşen meşin yuvarlağı Niang, bu sefer ağlara göndererek, takımını 3 farklı üstünlüğe taşıdı: 3-0

Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla Milan, puanını 36'ya yükseltti ve ligde 6. sırada yer aldı. Inter ise 41 puanla 4. sırada kaldı.

Bu arada, maçın 50. dakikasında Milan kalecisi Donnarumma ile Interli Eder'in ceza sahasında birlikte yerde kaldıkları pozisyonda, hakemin önce penaltı noktasını gösterip, ardından bu kararından vazgeçmesi Inter Teknik Direktörü Roberto Mancini'yi sinirlendirdi. Mancini'nin kendisine yönelik tepkilerini aşırı bulan hakem Damato, teknik adamı saha dışına gönderdi.

Derbide rakibini net bir skorla deviren Milan'da, son dönemdeki performansı tartışılan Sırp teknik direktör Sinisa Mihaljovic, hanesine önemli bir derbi galibiyeti yazdırmış oldu.

Son haftalarda ligde ve kupada istediği sonuçları alamayan Inter ise bu yenilgiyle zirve yolunda rakibinden ağır bir darbe almış oldu. Ligdeki son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen Inter, hafta içinde de İtalya Kupası yarı finali ilk maçında Juventus'a aynı skorla boyun eğerek, kupadaki şansını zora sokmuştu.

Karşılaşma öncesi iki takım taraftarlarının yaptığı koreografi şovlar da büyük ilgi çekti.

Napoli liderliğini, Juventus takibini sürdürdü

Serie A'nın 22. haftasında lider Napoli, Empoli'yi deplasmanda 1-0 geriye düşmesine karşın 5-1'lik skorla yenerken, liderin en yakın takipçisi Juventus da Chievo Verona'yı deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçlarla Napoli, 50 puanla liderliğini sürdürürken, üst üste 12. galibiyetini alan Juventus da 48 puanla ikinci sırada yer aldı.

Napoli'nin Empoli'yi 5-1 yendiği maçta takım adına eşitlik golünü kaydeden Arjantinli golcü Gonzalo Higuain, toplamda 21 gole ulaşarak, gol krallığı yarışındaki uzak ara liderliğini devam ettirdi. Gol krallığının ikinci basamağında, 12'şer gol atan iki isim bulunuyor. Devre arası transfer döneminde Sampdoria'dan Inter'e geçen golcü Eder ile Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, Higuain'i 9 gol geriden takip ediyor.