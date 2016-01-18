Milan'da Yusupha Yaffa şoku yaşanıyor

İtalya Serie A takımlarından AC Milan 19 yaşında olduğunu iddia eden Yusupha Yaffa'yı 28 yaşında olduğu ortaya çıktığı için mahkemeye verdi. Afrikalı forvet, 2013'te Milan'ın genç kadrosuna alınmıştı ve 19 yaş altı kadroda düzenli bir oyuncu olma yolundaydı.



Yalnız ortada bir sorun vardı; Yaffa, 19 yaşında olduğunu iddia etmesine rağmen aslında 28 yaşındaymış...

DOLANDIRICILIK İDDİASIYLA YARGILANIYOR

Yusupha Yaffa şu sıralar MSV Duisburg'de oynuyor ancak bu anlaşma da hızlı bir sona varabilir. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Yaffa, AC Milan tarafından İtalya'ya dolandırıcılıktan ötürü duruşmaya çağrılıyor.

Yaffa'nın bir kaç farklı sebepten dolayı belgelerini kaybettiği ve 2009'da İtalya'ya göçmenlik ofisine geldiğinde de 14 Kasım 1987 yerine, 31 Aralık 1996'da doğduğunu belirttiği yazılıyor.

DAHA ÖNCE TECAVÜZ SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMIŞTI

Bu vukuat Yaffa'nın kendini ilk defa içinde bulduğu bir durum değil. Ocak 2015'te Frankfurt'a yerleştikten kısa bir süre sonra, bir kıza tecavüz ettiği suçlamasıyla da tutuklanmıştı.