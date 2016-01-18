Milan'da Yusupha Yaffa şoku yaşanıyor

İtalya Serie A takımlarından AC Milan 19 yaşında olduğunu iddia eden Yusupha Yaffa'yı 28 yaşında olduğu ortaya çıktığı için mahkemeye verdi. Afrikalı forvet, 2013'te Milan'ın genç kadrosuna alınmıştı ve 19 yaş altı kadroda düzenli bir oyuncu olma yolundaydı.
İtalya Serie A takımlarından AC Milan 19 yaşında olduğunu iddia eden Yusupha Yaffa'yı 28 yaşında olduğu ortaya çıktığı için mahkemeye verdi. Afrikalı forvet, 2013'te Milan'ın genç kadrosuna alınmıştı ve 19 yaş altı kadroda düzenli bir oyuncu olma yolundaydı.