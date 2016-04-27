Milan artık Ali Baba'nın

Çin’in en zengin adamı Jack Ma, İtalyan devi Milan kulübüne talip oldu. La Repubblica’nın haberine göre Alibaba’nın ve Çin kulübü Guangzhou Evergrande takımının sahibi olan Ma, Milan’ı satın almak ve yeni bir stat yapmak istiyor.



Tarafların haziran ayı ortasında mutabakata varacağı ve resmi imzaların atlacağı dile getirildi. Çinli işadamının Milan’a 700 milyon Euro yatırım yapacağı iddia edildi. Takımın sportif işlerini Guangzhou Teknik Direktörü Marcello Lippi’ye havale edileceği bildirildi.

Alibaba Grup, Çin’de önde gelen elektronik pazara sahip. Tabao (Çin Ebay), Aliplay (Elektronik ödeme sistemi), Weibo (Çin twitter’ı) ve Alibaba pictures gibi oluşumlara sahip.

Çinli iş adamı Ma, 1964 yılında Çin'in güneydoğusundaki Hangzhou'da Yun Ma adıyla doğdu. Kendisinden büyük bir erkek bir de küçük kız kardeşi vardı. 12 yaşında ingilizce öğrenmeye ilgi duydu ve Hangzhou'daki otellere gelen turistlere rehber olarak şehri gezdirmeye başladı. Sekiz yıl boyunca ücretsiz bir şekilde bu işi yapan Ma, Avustralyalı bir aileyle mektup arkadaşı oldu ve ailenin daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret etti. Bu faaliyetleri Ma'nın dış dünyaya daha duyarlı hale gelmesini sağladı.

Ma, gençliğinde birçok iş yeri başvurusundan red cevabı aldı. 24 başvurudan 23'nün işe alındığı kendi şehrindeki KFC şubesine alınmayan tek kişi oldu. Üniversiteye giriş sınavını da iki kez kazanamadı. 1988'de Hangzhou Öğretmen Enstitüsü’nün İngiliz dili bölümünden mezun oldu ve yerel bir üniversitede öğretmen olarak çalışmaya başladı. 1995 yılında Çinli firmalara çevirmenlik yapmak için gittiği Seattle'a ziyaretine kadar bilgisayar ve internete karşı bir ilgisi olmayan Ma, internetin önemini kavrayarak ülkesine dönünce internet girişimlerine yöneldi.

Forbes dergesinin verilerine göre Ma’nın 24.1 milyar dolar serveti var ve dünyanın 18. zengin insanı.