Michal Kadlec Sparta Prag'a transfer oldu! Michal Kadlec kimdir? Kadlec transferi hakkında her şey

Şampiyonluk maratonunda son adımlarını atan Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Büyük umutlarla transfer edilen Michal Kadlec Sparta Prag ile el sıkıştı.



Sarı ­lacivertli yönetim, Galatasaray derbisi öncesi ilk 11'de olmadığını öğrenince teknik direktör Pereira'ya rest çeken ve süresiz kadro dışı kalan Caner Erkin'le yolları ayırma kararı almıştı. Skorer'in haberine göre; Caner'in ardından Çek savunmacı Michael Kadlec de ülkesinin köklü takımlarından Sparta Prag ile anlaşmaya vardı.



Fenerbahçe, Kadlec'i 1 Temmuz 2013'te 5 milyon euro karşılığında Bayer Leverkusen'den transfer etmişi. 31 yaşındaki sol bekin ayrılması sonrası Fenerbahçe'de iki sol bek oyuncusu da takımdan ayrılmış olacak.

Takımdan ayrılacağını daha önce duyurmuştu



Slovacko

2001 senesinde altbünyesinde da forma giydiği grup olan Slovácko ile profesyonel sözleşme imzaladı. İlk profesyonel maçını Baník Ostrava grupına karşı oynadı.

Sparta Prag

2005 senesinde Sparta Prag grupına aktarma oldu. 2 Nisan 2005 tarihinde, Sparta Prag adına ilk lig maçına Pribram karşısında çıktı. Maçta 90 dakika forma giydi ve maç 3-1 yenilgi ile neticelandı. 2004-05 sezonunda Sparta Prag ligi birinci sırada tamamlayarak şampiyon oldu. 14 Eylül 2005 tarihinde, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına Ajax karşısında çıktı. Maçta 90 dakika forma talihi buldu ve maç 1-1 birliktelik ile neticelandı. 10 Aralık 2007 tarihinde, Sparta Prag adına ilk golünü Viktoria Plzen kayıt etti ve maç 3-1 galibiyet ile neticelandı. 22 Ağustos 2008 tarihinde, Budejovice ile oynanılan maçta 90 dakika talih buldu ve bu maçta 2 gol kayıt etti.

Bayer Leverkusen

27 Ağustos 2008 tarihinde Bayer Leverkusen'e aktarma oldu. İlk olarak 1.000.000 Euro bedelle kiralık olarak aktarma edilen Kadlec, 1 Ocak 2009 tarihinde 2.500.000 Euro ödenerek bonservisiyle eş güdümlü aktarma edildi. 13 Eylül 2008 tarihinde, Bayer Leverkusen adına ilk maçına Hamburg karşısında çıktı ve bu maçta 44 dakika forma talihi buldu. Maç 3-2 yenilgi ile neticelandı. 8 Kasım 2008 tarihinde, Bayer Leverkusen adına ilk golünü Karlsruher karşısında kayıt etti ama maç 3-3 birliktelik ile neticelandı. 2008-09 sezonunda Bayer Leverkusen Almanya Kupası'nda finale kadar yükseldi. Finalde Werder Bremen ile eşleşti. Kadlec bu maçta 90 dakika forma giyme talihi buldu ama maç 1-0 yenilgi ile neticelandı. 19 Ağustos 2010 tarihinde, Tavriya ile oynanılan Avrupa Ligi Eleme maçında 90 dakika forma talihi buldu ve bu maçta 2 gol kayıt etti. Maç 3-0 Bayer Leverkusen galibiyeti ile neticelandı.

Fenerbahçe

14 Haziran 2013 tarihinde Bayer Leverkusen kulübünün, Fenerbahçe'nin yapmış bulunduğu öneriyi kabul etmesiyle eş güdümlü Kadlec Fenerbahçe kulübüne aktarma oldu. Kadlec 15 Haziran'da İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 31 Temmuz 2013 tarihinde, Fenerbahçe forması ile ilk maçına Salzburg karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde çıktı. Maçta 90 dakika forma giydi ve maç 1-1 birliktelik ile neticelandı. 11 Ağustos 2013 tarihinde, Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Kupa'da karşı karşıya geldi. Kadlec bu maçta 39 dakika forma giydi. Maç uzatmalar ardından Galatasaray'ın 1-0 galibiyeti ile neticelandı. 2013-14 sezonunda Fenerbahçe ligde birinci tamamladı ve şampiyon oldu. Kadlec şampiyon olarak tamamladığı yıl 9 maça çıktı ve 2 gol kayıt etti. 2 golünü de 13 Nisan 2014 tarihinde, Antalyaspor ile oluşturular maçta kayıt etti. Maçta 90 dakika forma talihi buldu ve 4-1 galibiyet ile neticelandı. 25 Ağustos 2014 tarihinde, bir yıl aradan sonra Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Kupa'da yine finalde karşı karşıya geldi. Kadlec bu maçta 38 dakika forma giydi ve maç penaltılara kadar uzadı. Penaltılar neticesi Fenerbahçe 3-2 kazanarak Süper Kupa şampiyonu oldu. Kadlec Fenerbahçe'yi şampiyon yapan penaltıyı atan isim oldu.