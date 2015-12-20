Mevlüt Erdinç Galatasaray'a transfer olacak mı?

Bu tekliflerden birinin de Galatasaray’dan geldiği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar, sezon başında 3.3 milyon Euro ödenerek alınan Mevlüt'ü, kiralık olarak renklerine bağlamayı hedefliyor.

'EURO 2016'DA OLMALIYIM'

Mevlüt’ün yönetimle yapacağı görüşmede, ''EURO 2016'da ülkemin formasını giymek istiyorum. Bunun için sürekli oynayacağım bir takıma gitmeliyim'' diyeceği öğrenildi.