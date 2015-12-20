Mevlüt Erdinç Galatasaray'a transfer olacak mı?

Son günlerde Galatasaray'ın gündemindne düşmeyen Almanya'nın Bundesliga liginde forma giyen Mevlüt Erdinç bugün transfer konusunda önemli görüşmelerde bulunacağı öğrenildi
Takımı Hannover’de forma şansı bulamayan tecrübeli golcü, menacerini de yanına alarak kulüp yöneticileriyle bir araya gelecek. Mevlüt'ün isteği, kendisine gelen transfer tekliflerinin bir an önce gündeme alınması.
Takımı Hannover’de forma şansı bulamayan tecrübeli golcü, menacerini de yanına alarak kulüp yöneticileriyle bir araya gelecek. Mevlüt'ün isteği, kendisine gelen transfer tekliflerinin bir an önce gündeme alınması.
Bu tekliflerden birinin de Galatasaray’dan geldiği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar, sezon başında 3.3 milyon Euro ödenerek alınan Mevlüt'ü, kiralık olarak renklerine bağlamayı hedefliyor.
'EURO 2016'DA OLMALIYIM'
Mevlüt’ün yönetimle yapacağı görüşmede, ''EURO 2016'da ülkemin formasını giymek istiyorum. Bunun için sürekli oynayacağım bir takıma gitmeliyim'' diyeceği öğrenildi.