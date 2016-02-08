Metin Albayrak'tan rakiplerine net mesaj!

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Gaziantepspor karşısında iyi bir futbolla 4 - 0 galip geldiklerini belirterek, "Çok mutluyuz." dedi.



"DİĞERLERİ KENDİ PROBLEMLERİNE ODAKLANSIN"

Metin Albayrak, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın son günlerdeki açıklamalarıyla ilgili de "Biz şampiyonluğa odaklandık. Onlar da kendi problemlerine odaklansın." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantepspor'u 4 - 0 mağlup eden Beşiktaş'ta Basın Sözcüsü Metin Albayrak, maçın ardından açıklamalarda bulunurken, şöyle konuştu:

"TARAFARLARIMIZ ÇOK İYİ DESTEK VERDİ"

"Erteleme maçından sonra iç saha maçımız Gaziantepspor'laydı. Çok güzel bir futbolla keyif verdiğimizi düşünüyorum. İyi bir futbolla 4 - 0 galip geldik. Çok mutluyuz. Herkesi tebrik ediyorum. Bugün çok arzu ve istekliydik. Çok özlemiştik. Buraya gelen taraftarımızın da eline emeğine sağlık. Çok iyi destek verdiler."

"BİZ ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ"

Takımın her geçen gün özgüven kazandığını dile getiren Albayrak, "Basında iki maçımızı oynamadığımız için psikolojik olarak bizim üzerimizde baskı olduğunu düşünüyordu. Biz kendimize bakıyoruz, iyi oynuyoruz, maç maç bakıyoruz. İkinci yarı bizim için yeni başladı, önümüzde daha çok yol var. İnşallah bu şekilde taraftarımızla camiamızla kol kola her maçı kazanarak önümüze bakıyoruz." dedi.

Metin Albayrak, Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek'in karşılıklı açıklamalarıyla ilgili olarak da "Biz kendimize bakıyoruz. Başka camialar hakkında konuşmuyoruz. Herkesin kendi camiası ile ilgili sorunları vardır. Onlar onları ilgilendirir. Ama Aziz beyin vermiş olduğu örneklere dikkat ediyorsanız Beşiktaş'ın hakkının yendiği maçları örnek olarak veriyor. Bütün kamuoyu da bunu görüyor. Galatasaray başkanın da söylediği kendi iç problemleriyle ilgili. Biz şampiyonluğa odaklanmış vaziyetteyiz. Onlar da kendi problemlerine odaklansın. Biz kendimize bakıyoruz. Başka camialara da herhangi bir şey söylemiyoruz." diye konuştu.