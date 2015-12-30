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Metin Albayrak Ayrılacak İki İsmi Açıkladı

Beşiktaş basın sözcüsü Metin Albayrak yaptığı açıklamada teknik direktör Şenol Güneş'in Pedro Franco ve Ramon Motta'yı ikinci yarıda takımda düşünmediğini söyledi

Metin Albayrak Ayrılacak İki İsmi Açıkladı
Beşiktaş basın sözcüsü Metin Albayrak yaptığı açıklamada teknik direktör Şenol Güneş'in Pedro Franco ve Ramon Motta'yı ikinci yarıda takımda düşünmediğini söyledi

 Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, devre arasında takımdan ayrılacak iki ismi, A Spor ekranlarında açıkladı.



Albayrak, Pedro Franco ve Ramon Motta'yı göndereceklerini söylerken; "Ne Oğuzhan'ı, ne de Gökhan'ı satma düşüncesinde değiliz. Motta ve Franco isimlerini hocamız verdi. Onlar için takas ya da kiralık olarak bir şeyler söz konusu olabilir. Milosevic ve Mustafa Pektemek gönderilecek oyuncular arasında yok" diye konuştu.

Öte yandan Albayrak, basında çıkan iddiaların aksine, Trabzonspor'un kaptanı Onur Kıvrak ile ilgileri olmadığını açıkladı.

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BeşiktaşMetin AlbayrakPedro FrancoRamon Motta
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