Metin Albayrak Ayrılacak İki İsmi Açıkladı

Basın Sözcüsü Metin Albayrak, devre arasında takımdan ayrılacak iki ismi, A

ekranlarında açıkladı.

BeşiktaşSpor



Albayrak, Pedro Franco ve Ramon Motta'yı göndereceklerini söylerken; "Ne Oğuzhan'ı, ne de Gökhan'ı satma düşüncesinde değiliz. Motta ve Franco isimlerini hocamız verdi. Onlar için takas ya da kiralık olarak bir şeyler söz konusu olabilir. Milosevic ve Mustafa Pektemek gönderilecek oyuncular arasında yok" diye konuştu.

Öte yandan Albayrak, basında çıkan iddiaların aksine, Trabzonspor'un kaptanı Onur Kıvrak ile ilgileri olmadığını açıkladı.