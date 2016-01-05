Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Meteoroloji'den İstanbul ve Balıkesir için flaş yağış uyarısı

Meteoroloji son dakika yaptığı açıklamada İstanbul ve Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji'den İstanbul ve Balıkesir için flaş yağış uyarısı

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Anadolu yakası (Tuzla, Kartal, Pendik, Sultanbeyli çevreleri) ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.


BALIKESİR İÇİN 'ÇOK KUVVETLİ' YAĞIŞ UYARISI

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, son tahmin ve değerlendirmelerde Balıkesir merkez ile İvrindi, Savaştepe, Balya, Gönen, Manyas, Kepsut, Susurluk, Dursunbey, Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinde gece "çok kuvvetli" yağış beklendiği belirtildi. 

Açıklamada ayrıca, bölgede görülen kuvvetli lodosun hava sıcaklıklarını artırmasına bağlı olarak kar erimeleri ile kuvvetli yağışlar sonucu oluşabilecek ani sel, su baskını, taşkın ve heyelana karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları da istendi.

Kaynak : AA

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Balıkesirİstanbul
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.