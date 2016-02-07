Mesut Özil varsa Arsenal'de sorun yok!

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Arsenal, deplasmanda Bournemouth ile karşılaştı. Dean Court'ta oynanan mücadeleyi Wenger'in öğrencileri 2-0'lık skorla kazandı.



2 dakika içinde farkı yakalayan Arsenal'e galibiyeti getiren goller, 23. dakikada Mesut Özil ile 24. dakikada Oxlade-Chamberlain'den geldi. Ligde yaptığı 16 asistle adından ses ettiren Mesut Özil böylece, Premier Lig'de bu sezon 23. maçında 4 golünü attı.



Şampiyonluk yarışında son dönemde darbeler alan Arsenal, 4 maç sonra kazandı ve 48 puanla 2. sıraya yerleşti. 3 maçın ardından yenilgiyle tanışan Bournemouth ise, 28 puanla 15. basamakta kaldı.



Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal evinde Leicester City ile karşılaşacakken, Bournemouth ise evinde Stoke City'yi konuk edecek.