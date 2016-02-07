Mesut Özil varsa Arsenal'de sorun yok!

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Arsenal, deplasmanda Bournemouth ile karşılaştı. Dean Court'ta oynanan mücadeleyi Wenger'in öğrencileri 2-0'lık skorla kazandı.
2 dakika içinde farkı yakalayan Arsenal'e galibiyeti getiren goller, 23. dakikada Mesut Özil ile 24. dakikada Oxlade-Chamberlain'den geldi. Ligde yaptığı 16 asistle adından ses ettiren Mesut Özil böylece, Premier Lig'de bu sezon 23. maçında 4 golünü attı.
Şampiyonluk yarışında son dönemde darbeler alan Arsenal, 4 maç sonra kazandı ve 48 puanla 2. sıraya yerleşti. 3 maçın ardından yenilgiyle tanışan Bournemouth ise, 28 puanla 15. basamakta kaldı.
Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal evinde Leicester City ile karşılaşacakken, Bournemouth ise evinde Stoke City'yi konuk edecek.
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Arsenal, deplasmanda Bournemouth ile karşılaştı. Dean Court'ta oynanan mücadeleyi Wenger'in öğrencileri 2-0'lık skorla kazandı.