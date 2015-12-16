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Mesut Özil'in istekleri şaşırttı

Arsenal ile 2018'de bitecek olan sözleşmesini uzatmak isteyen Mesut Özil şuan oynadığı oyunla herkesi kendine hayran bırakıyor

Mesut Özil'in istekleri şaşırttı
 Arsenal ile 2018'de bitecek olan sözleşmesini uzatmak isteyen Mesut Özil şuan oynadığı oyunla herkesi kendine hayran bırakıyor

Premier Lig'de 13 asist yaparak bu alanda lider olan yıldız futbolcunun haftalık ücretinin 20 bin Sterlin artırılarak 160 bin Sterlin'e (710 bin lira) çıkarılmasını istediği ifade edildi.2013'te Real Madrid'ten Arsenal'e 50 milyon Euro'ya transfer olan Mesut, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ''İyi futbol oynuyorum ve kendime güvenim tam'' demişti. 
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ArsenalMesut özil
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