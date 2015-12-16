Mesut Özil'in istekleri şaşırttı

Premier Lig'de 13 asist yaparak bu alanda lider olan yıldız futbolcunun haftalık ücretinin 20 bin Sterlin artırılarak 160 bin Sterlin'e (710 bin lira) çıkarılmasını istediği ifade edildi.2013'te Real Madrid'ten Arsenal'e 50 milyon Euro'ya transfer olan Mesut, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ''İyi futbol oynuyorum ve kendime güvenim tam'' demişti.