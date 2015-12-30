Mesut Özil'e sürpriz kız kardeş

Alman milli takımının ve Arsenal'ın yıldız futbolcusu Mesut Özil'in üvey kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. 25 yaşındaki Denise K., Mesut'un babası Mustafa Özil'in kendisinin de babası olduğunu iddia ederek babalık davası açtı.

YASAK İLİŞKİSİNDEN ÇOCUĞU OLDU

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden olan Bild gazetesi, Mustafa Özil'in evli iken yasak ilişkiden bir başka çocuğu olduğunu iddia etti.

Habere göre, Mustafa Özil'in 25 sene önce ilişki yaşadığı Monika isimli Alman sevgilisinden Denise isimli bir kızı olduğu belirtildi. Mesut Özil'in üvey kardeşi olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Denise, Bild gazetesine açtığı babalık davası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Denise "Babam, Gülizar Özil hanımla evliyken annemle de ilişkiye girmiş ve kendileri için Gelsenkirschen'de bir daire tutmuş. Babam beni üzerine kaydettirmedi. Başkalarına beni hep bir tanıdık olarak tanıttı. Annem, ben 11 yaşındayken henüz 39 yaşında öldü. Beni teyzem büyüttü" şeklinde konuştu.

MESUT'UN DA HABERİ VAR

Mesut'un, annesinin ve diğer üç kardeşinin kendisinden haberdar olduğunu belirten Denise, babasıyla 2014 yılından beri görüşmediğini belirten Denise "Beş yaşında bir çocuğum var. 2014 yılında teyzemin yanından ayrılıp erkek arkadaşım yanına taşındım. O günden beri babam benimle ilgilenmiyor. Hiç olmazsa çocuğumun hatırına bana babalık görevini yapsın."dedi.





BABALIK DAVASI AÇTI

Mustafa Özil ile kısa bir süre önce görüştüklerini ama anlaşamadıklarını söyleyen Denise, Mustafa Özil'e babalık davası açtı. Dava yeni yılda görülecek.

(Kaynak: Hürriyet)