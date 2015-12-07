Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Mesut Özil'den Hayatımın Futbolu Açıklaması
Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil Arsenal taraftarını mest etmeye devam ediyor, son 7 haftada asist yapan futbolcu büyük bir başarıya imza attı, yaptığı açıklamada ise hayatımın futbolunu oynuyorum diye belirtti, son aldıkları 3-1 lik zaferde Joel Campbell'a yaptığı mükemmel asist ile göz dolduran yıldız futbolcu toplam 12 asiste şimdiden ulaştı
07 Aralık 2015 Pazartesi 13:49
Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil Arsenal taraftarını mest etmeye devam ediyor, son 7 haftada asist yapan futbolcu büyük bir başarıya imza attı, yaptığı açıklamada ise hayatımın futbolunu oynuyorum diye belirtti, son aldıkları 3-1 lik zaferde Joel Campbell'a yaptığı mükemmel asist ile göz dolduran yıldız futbolcu toplam 12 asiste şimdiden ulaştı
3-1'lik galibiyette perdeyi açan golü atan Joel Campbell'a yaptığı mükemmel asistle sahne alan Mesut Özil, bu sezonki toplam asist sayısını 12'ye çıkardı.
Bu sezon iki kez ayın futbolcusu seçilen Alman yıldız, "Hayatımın en iyi futbolunu oynuyorum. Gerçekten çok iyiyim. Kendime güveniyorum" dedi.
Sunderland maçının adamı seçilen Alman Milli ortasaha, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde şu ana kadar en çok kilit pas atan oyuncu konumunda da bulunuyor.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:TürkArsenalAlmanJoel Campbell
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.