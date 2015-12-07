Mesut Özil'den Hayatımın Futbolu Açıklaması

3-1'lik galibiyette perdeyi açan golü atan Joel Campbell'a yaptığı mükemmel asistle sahne alan Mesut Özil, bu sezonki toplam asist sayısını 12'ye çıkardı.

Bu sezon iki kez ayın futbolcusu seçilen Alman yıldız, "Hayatımın en iyi futbolunu oynuyorum. Gerçekten çok iyiyim. Kendime güveniyorum" dedi.

Sunderland maçının adamı seçilen Alman Milli ortasaha, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde şu ana kadar en çok kilit pas atan oyuncu konumunda da bulunuyor.