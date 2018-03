Mesut Özil'den Arda Turan ve Şampiyonlar Ligi Açıklaması

Mesut Özil, "Şampiyonlar Ligi’nde hedefin ne? Barcelona karşısında şansınızı nasıl görüyorsun? Arda hakkında neler söyleyebilirsin?" sorusu üzerine “Arsenal gibi büyük bir takımda hedefler her zaman büyük. Biz her kulvarda sonuna kadar gitmek niyetindeyiz. Barcelona şu an dünyanın en iyi takımı olarak gösteriliyor. Barcelona’ya saygımız var. Ama onların da bize karşı saygılarının olacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz, bu sezon evimizde Bayern Münih’i yendik. Her takımı yenebileceğimizi de gösterdik. Çok zorlu bir mücadele olacağı kesin. Ama beni tanıyanlar bilir ki, ben büyük maçları seven biriyim. Futbolseverlere heyecan verecek 2 mücadele olacağına inanıyorum. Arda’ya iki maçta da başarılar diliyorum, iyi olan kazansın ve bir üst tura çıksın!” dedi.